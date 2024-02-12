Житель Чапаевска убил гражданскую супругу и покончил с собой

Чапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2023 г. женщина поссорилась с гражданским супругом. Мужчина сильно избил возлюбленную, от полученных травм она скончалась на месте. А на следующий день в безлюдном месте мертвым нашли и его самого - мужчина совершил самоубийство.
Суд посчитал, что вина мужчины в убийстве доказана, но прекратил дело в связи со смертью подсудимого.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!