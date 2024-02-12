Житель Чапаевска убил гражданскую супругу и покончил с собой

Чапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2023 г. женщина поссорилась с гражданским супругом. Мужчина сильно избил возлюбленную, от полученных травм она скончалась на месте. А на следующий день в безлюдном месте мертвым нашли и его самого - мужчина совершил самоубийство.

Суд посчитал, что вина мужчины в убийстве доказана, но прекратил дело в связи со смертью подсудимого.