Самарец угостил девушку наркотиками и получил более шести лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 23-летнему парню, который уговорил девушку попробовать наркотики. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

1 января 2023 г. молодой человек дома на ул. А. Матросова убедил знакомую принять синтетический наркотик вместе с шампанским, чтобы получить наиболее "качественный" эффект.

Суд назначил самарцу шесть лет и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.