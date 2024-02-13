Самарец угостил девушку наркотиками и получил более шести лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 23-летнему парню, который уговорил девушку попробовать наркотики. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
1 января 2023 г. молодой человек дома на ул. А. Матросова убедил знакомую принять синтетический наркотик вместе с шампанским, чтобы получить наиболее "качественный" эффект.
Суд назначил самарцу шесть лет и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!