В Москве пройдет второй Форум будущих технологий

13 и 14 февраля в Москве, в Центре международной торговли, состоится второй Форум будущих технологий — ключевое мероприятие для представления передовых научных решений и технологий.

Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 г. указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он призван стать катализатором развития новых наукоемких областей.

Участники мероприятия обсудят генетические технологии как часть медицины будущего, развитие нейротехнологий в здравоохранении, регенеративную медицину как способ восстановления утраченного здоровья, а также биотехнологии в персонализированном здравоохранении, в том числе технологии активного долголетия и превентивную медицину.

В Форуме примут участие представители органов государственной власти, профильных ведомств, государственных корпораций и компаний, осуществляющих деятельность на рынке биомедицинских и нейротехнологий, специалисты технологических и инновационных компаний, исследовательских институтов, представители научного сообщества.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация "Росатом", Правительство Москвы. Генеральный партнер — Сбербанк. Стратегический партнер — ПАО "Россети". Стратегический научный партнер — НИЦ "Курчатовский институт". Партнеры: РЖД, Фонд "Сколково". Партнер деловой программы — АО "Р-Фарм".

"В 2024 году Форум будущих технологий сфокусируется на будущем медицины. Мы соберем вместе ученых, врачей и экспертов, чтобы обсудить основные задачи в области развития современных технологий, включая биомедицинские и нейротехнологии. Этот Форум станет местом для формирования будущего здравоохранения и предоставит уникальную возможность внести вклад в его эволюцию", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Форум будет интересен самой широкой аудитории: работникам здравоохранения, образования и науки, студентам, представителям инновационных компаний и просто людям, интересующимся научными достижениями.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов примет участие в секции "Нейротехнологии в здравоохранении". Он расскажет об интеграции современных технологий для восстановления функций организма.

"В последнее время мы сталкиваемся с широким кругом вызовов в области медицины, решение которых приближает к качественному скачку в области восстановления анатомических и функциональных нарушений. Достижение значимых результатов возможно только на основании комплексного подхода. Одним из примеров работы в данном направлении является опыт СамГМУ", — говорит Александр Владимирович.

СамГМУ входит в число ведущих медицинских вузов России. Одним из ключевых направлений университета является развитие инновационной деятельности — в вузе выстроена соответствующая многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя Центр прорывных исследований "IT-медицина" и научно-производственный инжиниринговый центр, где междисциплинарные команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Вуз является активным участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Подробная информация, программа форума, а также ссылки на онлайн-трансляции ключевых сессий доступны на официальном сайте форума.