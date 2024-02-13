В Москве пройдет второй Форум будущих технологий

13 и 14 февраля в Москве, в Центре международной торговли, состоится второй Форум будущих технологий — ключевое мероприятие для представления передовых научных решений и технологий.
Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 г. указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он призван стать катализатором развития новых наукоемких областей.
Участники мероприятия обсудят генетические технологии как часть медицины будущего, развитие нейротехнологий в здравоохранении, регенеративную медицину как способ восстановления утраченного здоровья, а также биотехнологии в персонализированном здравоохранении, в том числе технологии активного долголетия и превентивную медицину.
В Форуме примут участие представители органов государственной власти, профильных ведомств, государственных корпораций и компаний, осуществляющих деятельность на рынке биомедицинских и нейротехнологий, специалисты технологических и инновационных компаний, исследовательских институтов, представители научного сообщества.
В рамках выставочной экспозиции будут представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.
Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация "Росатом", Правительство Москвы. Генеральный партнер — Сбербанк. Стратегический партнер — ПАО "Россети". Стратегический научный партнер — НИЦ "Курчатовский институт". Партнеры: РЖД, Фонд "Сколково". Партнер деловой программы — АО "Р-Фарм".
"В 2024 году Форум будущих технологий сфокусируется на будущем медицины. Мы соберем вместе ученых, врачей и экспертов, чтобы обсудить основные задачи в области развития современных технологий, включая биомедицинские и нейротехнологии. Этот Форум станет местом для формирования будущего здравоохранения и предоставит уникальную возможность внести вклад в его эволюцию", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.
Форум будет интересен самой широкой аудитории: работникам здравоохранения, образования и науки, студентам, представителям инновационных компаний и просто людям, интересующимся научными достижениями.
Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов примет участие в секции "Нейротехнологии в здравоохранении". Он расскажет об интеграции современных технологий для восстановления функций организма.
"В последнее время мы сталкиваемся с широким кругом вызовов в области медицины, решение которых приближает к качественному скачку в области восстановления анатомических и функциональных нарушений. Достижение значимых результатов возможно только на основании комплексного подхода. Одним из примеров работы в данном направлении является опыт СамГМУ", — говорит Александр Владимирович.
СамГМУ входит в число ведущих медицинских вузов России. Одним из ключевых направлений университета является развитие инновационной деятельности — в вузе выстроена соответствующая многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя Центр прорывных исследований "IT-медицина" и научно-производственный инжиниринговый центр, где междисциплинарные команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Вуз является активным участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".
Подробная информация, программа форума, а также ссылки на онлайн-трансляции ключевых сессий доступны на официальном сайте форума.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.