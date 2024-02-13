В Самарской области стартует общественно-просветительская акция "За родное — за свое"

С 14 февраля в Самарской области стартует региональная общественно-просветительская акция "За родное — за свое". Участниками настоящего марафона знаний могут стать жители губернии, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, достигшие возраста 18 лет на момент участия в акции, которым интересна история и развитие Самарского региона, его роль в развитии российской науки, культуры, спорта, экономики, образования, сферы безопасности страны.

Цели проведения акции — содействие развитию гражданского общества, повышению образовательного уровня жителей Самарской области, реализации программ, проектов и концепций в сфере просветительской деятельности, сохранению и развитию традиционных ценностей Российской Федерации, общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющих гражданское единство, нашедших свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России на территории Самарской области.

Инициатором акции стала Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области" при участии Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области". Идею проведения общественно-просветительской акции "За родное — за свое", которая была поддержана правительством Самарской области, одобрило региональное "Российское общество "Знание", осуществляющее просветительскую работу, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.

Ресурсы самарского филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", а это сообщества в социальной сети "ВКонтакте" и https://vk.com/znanie_samgtu, станут основными площадками проведения интерактивных просветительских мероприятий акции, а лекторы общества "Знания" выступят хэдлайнерами проекта. В течение месяца в рамках проведения акции на ресурсах общества "Знание" будут размещаться выступления ученых, историков, представителей различных сфер деятельности — журналистов, экскурсоводов, музейных сотрудников и т. д. — всех, кто влюблен в Самарскую область и готов поделиться своими знаниями о нашем регионе. Итоги общественно-просветительской акции "За родное — за свое" будут подведены в рамках викторины "За родное — за свое", участником которой сможет стать каждый совершеннолетний житель Самарской области.

За последние несколько лет в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к осознанной необходимости в изучении российской культуры, истории и традиций. Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. "Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков", — отмечал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Общественно-просветительская акция "За родное — за свое" — это не только возможность услышать выступления выдающихся лекторов, но также способ проверить и укрепить свои знания. В программу нового общественно-просветительского проекта будут включены записи и прямые эфиры лекторов с рассказами о Самарской области, тематические задания, тренинги, викторины и другие интерактивные мероприятия, которые будут проходить на протяжении месяца до 14 марта 2024 года включительно. Таким образом, все желающие принять участие в итоговой викторине смогут пройти курс подготовки, подтянув свои и получив новые знания.

"Знание своих корней, своего прошлого и формирует настоящего патриота, связывает человека с прошлым и будущим, рождает чувство ответственности перед обществом, побуждает его без колебаний встать на защиту интересов своей страны, всего, что нам дорого и свято", — отмечал важность грамотности в области истории губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для жителей Самарской области, желающих принять участие в заключительном этапе акции — викторине, начиная с 14 февраля 2024 г. необходимо следить за программой общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте".

14 февраля, в среду, в 11:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" (ул.Самара, ул. Буянова, д. 1, подъезд 2) состоится пресс-конференция, посвященная старту в Самарской области общественно-просветительской акции "За родное — за свое". В мероприятии примут участие представители организаторов и партнеров викторины, члены Организационного комитета Акции.

Аккредитация для СМИ — до 15:00 13.02.2024 г. по тел. 8(927) 7070 033 (Оксана Калашникова, руководитель пресс-центра "Самарского областного вещательного агентства").