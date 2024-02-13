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Суды Происшествия

В Самаре ушло в суд уголовное дело о кражах 15 лодок

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело о хищении маломерных судов и моторов к ним на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, весной и летом 2021 г. местный житель и его соучастник похищали лодки, моторы, а также и находившиеся в маломерных судах вещи. Похитители действовали на лодочных станциях и пристанях в акватории Волги. Всего они украли 15 моторных лодок. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Фигуранта дела обвиняют по п. а, в ч. 2, п. в ч. 3, п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что уголовное дело другого участника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами, было направлено в суд ранее и находится на рассмотрении.

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