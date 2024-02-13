В Самаре ушло в суд уголовное дело о кражах 15 лодок

В Красноглинский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело о хищении маломерных судов и моторов к ним на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, весной и летом 2021 г. местный житель и его соучастник похищали лодки, моторы, а также и находившиеся в маломерных судах вещи. Похитители действовали на лодочных станциях и пристанях в акватории Волги. Всего они украли 15 моторных лодок. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Фигуранта дела обвиняют по п. а, в ч. 2, п. в ч. 3, п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что уголовное дело другого участника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами, было направлено в суд ранее и находится на рассмотрении.