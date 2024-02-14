Жительницу Самарской области осудили за пользование чужой банковской картой

Отрадненский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело женщины, обвиняемой в краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее обвиняемая нашла на крыльце магазина чужую банковскую карту и оставила себе, а позже расплатилась ею за покупки на 5 тыс. рублей.
Суд назначил женщине шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!