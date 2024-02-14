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Суды Происшествия

Жительницу Самарской области осудили за пользование чужой банковской картой

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отрадненский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело женщины, обвиняемой в краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее обвиняемая нашла на крыльце магазина чужую банковскую карту и оставила себе, а позже расплатилась ею за покупки на 5 тыс. рублей.

Суд назначил женщине шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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