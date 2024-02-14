Жительницу Самарской области осудили за пользование чужой банковской картой

Отрадненский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело женщины, обвиняемой в краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее обвиняемая нашла на крыльце магазина чужую банковскую карту и оставила себе, а позже расплатилась ею за покупки на 5 тыс. рублей.

Суд назначил женщине шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.