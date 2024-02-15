Жители Самарской области могут воспользоваться сервисом "Запись на прием к нотариусу" через портал "Госуслуги"

Жители Самарской области могут бесплатно записаться к нотариусу онлайн через портал "Госуслуги". Такой формат записи поможет сэкономить время: с помощью сервиса можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы.

Внедрение новых цифровых сервисов, развитие механизмов электронного взаимодействия нотариата с органами публичной власти и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в настоящее время обеспечивают все большую доступность, оперативность и удобство в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Новые возможности цифрового нотариата также позволяют повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления.

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой с 15 марта 2023 года на ЕПГУ введен в эксплуатацию сервис "Запись на прием к нотариусу".

В настоящее время к нему подключены 88 субъектов Российской Федерации (в том числе и Самарская область) и свыше 5 тыс. нотариусов (что составляет порядка 75% их общего количества), запись на прием осуществляется по 51 нотариальному действию.

Сервис востребован населением: согласно статистическим данным, с прошлого года им воспользовалось свыше 16 тыс. граждан России.

Записаться к нотариусу можно по ссылке. Записаться можно также с помощью секторов пользовательского сопровождения в многофункциональных центрах региона, где в получении услуги помогут сотрудники МФЦ.

Записаться в МФЦ можно здесь.