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Общество

Жители Самарской области могут воспользоваться сервисом "Запись на прием к нотариусу" через портал "Госуслуги"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области могут бесплатно записаться к нотариусу онлайн через портал "Госуслуги". Такой формат записи поможет сэкономить время: с помощью сервиса можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы.

Внедрение новых цифровых сервисов, развитие механизмов электронного взаимодействия нотариата с органами публичной власти и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в настоящее время обеспечивают все большую доступность, оперативность и удобство в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Новые возможности цифрового нотариата также позволяют повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления.

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой с 15 марта 2023 года на ЕПГУ введен в эксплуатацию сервис "Запись на прием к нотариусу".

В настоящее время к нему подключены 88 субъектов Российской Федерации (в том числе и Самарская область) и свыше 5 тыс. нотариусов (что составляет порядка 75% их общего количества), запись на прием осуществляется по 51 нотариальному действию.

Сервис востребован населением: согласно статистическим данным, с прошлого года им воспользовалось свыше 16 тыс. граждан России.

Записаться к нотариусу можно по ссылке. Записаться можно также с помощью секторов пользовательского сопровождения в многофункциональных центрах региона, где в получении услуги помогут сотрудники МФЦ.

Записаться в МФЦ можно здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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