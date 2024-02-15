Новокуйбышевские нефтепереработчики подарили книги многодетным семьям

Ко Дню книгодарения работники Новокуйбышевского НПЗ вручили многодетным семьям книги — акция приурочена к объявленному в России Году семьи.

Детские сказки, поэмы и приключения, художественные бестселлеры, энциклопедии, развивающие игры, книги по психологии, кулинарии, здоровью и красоте, познавательная литература для мальчиков и девочек — множество замечательных подарков нашли свое место на полках библиотеки семейного клуба "Многодетки" в Новокуйбышевске.

Все это стало возможным благодаря сотрудникам Новокуйбышевского НПЗ — благотворительная акция была приурочена ко Дню книгодарения и прошла в рамках мероприятий, посвященных объявленному в России Году семьи.

Клуб "Многодетки", работающий при детско-молодежной общественной организации "Здоровое детство", объединяет более 200 многодетных семей города. Бабушки и дедушки, мамы и папы очень любят проводить вечера за книгами, где вместе с детьми приобщаются к такому увлекательному занятию, как чтение.

В честь праздника к ним в гости приехали представители завода, чтобы вместе отметить относительно молодой праздник. Несколько десятков ярких красочных книг и журналов произвели впечатление и на детей, и на взрослых.

"Нам очень приятно, что к нам пришли такие замечательные гости и снова подарили такие чудесные подарки, — отметила Нина Нагорнова, руководитель детско-молодежной общественной организации "Здоровое детство". — У нас сегодня настоящий большой праздник, который организовали наши друзья — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. От имени клуба "Многодетки" и нашей общественной организации хочу сказать вам большое спасибо!"

По ее словам, многодетные семьи их с удовольствием читают подаренные книги. Ведь никакая аудио- или электронная версия не заменят настоящую бумажную книгу, которая уютно пахнет типографской краской, которую можно держать в руках, листать, слушать шорох её страниц, а на ночь положить под подушку.

День книгодарения становится на Новокуйбышевском НПЗ хорошей традицией. К "Многодеткам" они приезжают уже второй раз, а благотворительные акции в этот день проводят уже в пятый год подряд. Так, в прошлом году встреча прошла в школе-интернате имени И. Егорова. Таким образом заводчане стремятся охватить своей заботой как можно больше детских социальных учреждений города.

"Любовь к чтению прививается в детстве, — объясняет Оксана Геннадьевна, мама четырёх детей, художник, психолог. — Такие акции, безусловно, очень полезны и ценны. Сегодня, в век гаджетов, это особенно важно. У нас дома много книг. И я с самых ранних лет старалась подружить своих детей, у меня мальчик и три девочки, с книгами. Сначала — через тактильные ощущения, чтение сказок на ночь. Потом — через обсуждение книг, творчество. У ребёнка должна сформироваться потребность, привычка к книгам. Это важно для его развития. И такие акции — прекрасное всем нам подспорье. Хочется искренне поблагодарить за эту помощь".

Акция книгодарения — первое из большого количества заводских мероприятий, приуроченных к Году семьи. "Уже в ближайшие дни предприятие будет чествовать семьи своих работников, которые прекрасно проявляют себя в профессиональной деятельности, в спорте, в воспитании детей и многих других сферах. Это — достояние предприятия, его золотой фонд, которым градообразующее предприятие по праву гордятся", — рассказала Елена Мещерякова, ведущий специалист пресс-службы Новокуйбышевского НПЗ.

На прощание дети заверили заводчан, что обязательно прочитают их подарки "от корки до корки".