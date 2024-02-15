Новокуйбышевские нефтепереработчики подарили книги многодетным семьям

Ко Дню книгодарения работники Новокуйбышевского НПЗ вручили многодетным семьям книги — акция приурочена к объявленному в России Году семьи.
Детские сказки, поэмы и приключения, художественные бестселлеры, энциклопедии, развивающие игры, книги по психологии, кулинарии, здоровью и красоте, познавательная литература для мальчиков и девочек — множество замечательных подарков нашли свое место на полках библиотеки семейного клуба "Многодетки" в Новокуйбышевске.
Все это стало возможным благодаря сотрудникам Новокуйбышевского НПЗ — благотворительная акция была приурочена ко Дню книгодарения и прошла в рамках мероприятий, посвященных объявленному в России Году семьи.
Клуб "Многодетки", работающий при детско-молодежной общественной организации "Здоровое детство", объединяет более 200 многодетных семей города. Бабушки и дедушки, мамы и папы очень любят проводить вечера за книгами, где вместе с детьми приобщаются к такому увлекательному занятию, как чтение.
В честь праздника к ним в гости приехали представители завода, чтобы вместе отметить относительно молодой праздник. Несколько десятков ярких красочных книг и журналов произвели впечатление и на детей, и на взрослых.
"Нам очень приятно, что к нам пришли такие замечательные гости и снова подарили такие чудесные подарки, — отметила Нина Нагорнова, руководитель детско-молодежной общественной организации "Здоровое детство". — У нас сегодня настоящий большой праздник, который организовали наши друзья — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. От имени клуба "Многодетки" и нашей общественной организации хочу сказать вам большое спасибо!"
По ее словам, многодетные семьи их с удовольствием читают подаренные книги. Ведь никакая аудио- или электронная версия не заменят настоящую бумажную книгу, которая уютно пахнет типографской краской, которую можно держать в руках, листать, слушать шорох её страниц, а на ночь положить под подушку.
День книгодарения становится на Новокуйбышевском НПЗ хорошей традицией. К "Многодеткам" они приезжают уже второй раз, а благотворительные акции в этот день проводят уже в пятый год подряд. Так, в прошлом году встреча прошла в школе-интернате имени И. Егорова. Таким образом заводчане стремятся охватить своей заботой как можно больше детских социальных учреждений города.
"Любовь к чтению прививается в детстве, — объясняет Оксана Геннадьевна, мама четырёх детей, художник, психолог. — Такие акции, безусловно, очень полезны и ценны. Сегодня, в век гаджетов, это особенно важно. У нас дома много книг. И я с самых ранних лет старалась подружить своих детей, у меня мальчик и три девочки, с книгами. Сначала — через тактильные ощущения, чтение сказок на ночь. Потом — через обсуждение книг, творчество. У ребёнка должна сформироваться потребность, привычка к книгам. Это важно для его развития. И такие акции — прекрасное всем нам подспорье. Хочется искренне поблагодарить за эту помощь".
Акция книгодарения — первое из большого количества заводских мероприятий, приуроченных к Году семьи. "Уже в ближайшие дни предприятие будет чествовать семьи своих работников, которые прекрасно проявляют себя в профессиональной деятельности, в спорте, в воспитании детей и многих других сферах. Это — достояние предприятия, его золотой фонд, которым градообразующее предприятие по праву гордятся", — рассказала Елена Мещерякова, ведущий специалист пресс-службы Новокуйбышевского НПЗ.
На прощание дети заверили заводчан, что обязательно прочитают их подарки "от корки до корки".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.