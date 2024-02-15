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Суды Происшествия

Экс-полицейский из Тольятти получил пять лет колонии на 18 взяток

ТОЛЬЯТТИ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства городского У МВД. Его обвиняли в 18 эпизодах получения взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С февраля 2017 г. по декабрь 2020 г. полицейский систематически получал деньги от индивидуальных предпринимателей, торговавших на рынке. С помощью взяток предприниматели пытались избежать проверок и избежать ответственности за нарушения. Фиксированные суммы передавали ежемесячно. Общая сумма незаконного дохода составила более 1 млн рублей.

Суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретил занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах.

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