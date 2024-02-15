Экс-полицейский из Тольятти получил пять лет колонии на 18 взяток

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства городского У МВД. Его обвиняли в 18 эпизодах получения взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
С февраля 2017 г. по декабрь 2020 г. полицейский систематически получал деньги от индивидуальных предпринимателей, торговавших на рынке. С помощью взяток предприниматели пытались избежать проверок и избежать ответственности за нарушения. Фиксированные суммы передавали ежемесячно. Общая сумма незаконного дохода составила более 1 млн рублей.
Суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретил занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!