Региональные меры поддержки – для молодых специалистов легкой промышленности

Молодые специалисты Самарской области, трудоустроившиеся по востребованным специальностям, могут получить региональные меры поддержки. Напомним, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в губернии действует ряд мероприятий, направленных на поддержку молодежи, в том числе закон о молодом специалисте в Самарской области.
В настоящее время в перечне востребованных профессий 99 специальностей в разных сферах, среди которых и легкая промышленность. Трое специалистов, которые трудятся у индивидуального предпринимателя на производстве по пошиву спортивной одежды, в прошлом году получили выплаты.
Варвара Калашникова начала шить в детстве, вместе с бабушкой. Вспоминает, что первые платья для кукол шила на маленькой швейной машинке, а когда подросла, стала пробовать шить и для себя. После окончания 9-го класса приняла решение поступать в колледж сервисных технологий и дизайна, и, получив профессию, трудоустроилась к индивидуальному предпринимателю Ульяне Засыпкиной.
"Я проходила практику здесь, мне понравился коллектив, условия работы, поэтому после окончания колледжа решила работать именно на этом предприятии, — поделилась Варвара Калашникова. — Мы шьем одежду преимущественно для детей — это интересная и творческая работа. Еще в колледже узнала про меры поддержки для молодых специалистов, преподаватели сразу подчеркивали, что получить их можно только трудоустроившись по полученной специальности. Потом мне позвонили сотрудники центра занятости населения, проконсультировали, помогли подать документы. Оформить все оказалось очень просто. Меры поддержки — это очень важно, это показывает, что нашу работу ценят".
Продукция предприятия востребована, поэтому руководитель задумывается о расширении производства.
"Мы делаем детскую спортивную одежду для гимнастики, воздушной гимнастики, акробатики, — рассказала руководитель предприятия Ульяна Засыпкина. — У нас свои дизайнеры и художники, свои принты. Заказы поступают не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, других стран. Поддержка, которую оказывают молодым специалистам, важна и для каждого из них, и для развития нашей отрасли. Чтобы расширить производство нам требуются швеи, портные-закройщики, будем рады дизайнерам. Приглашаем специалистов в наш коллектив!"
Подробнее узнать о мерах поддержки молодых специалистов в Самарской области можно на сайте регионального минтруда, а подать заявку на меры поддержки — на региональном портале госуслуг. Ознакомиться с предложениями работодателей региона можно на портале "Работа России".
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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