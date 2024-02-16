Тольяттинец забил собутыльника до смерти и получил восемь лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении смертельных травм знакомому. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2023 г. в квартире на ул. Чапаева несколько мужчин выпивали вместе. В какой-то момент пьяные приятели поссорились и один из них избил другого. От полученных травм пострадавший скончался.

В суде мужчина признал вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.