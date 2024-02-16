Тольяттинец забил собутыльника до смерти и получил восемь лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении смертельных травм знакомому. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В мае 2023 г. в квартире на ул. Чапаева несколько мужчин выпивали вместе. В какой-то момент пьяные приятели поссорились и один из них избил другого. От полученных травм пострадавший скончался.
В суде мужчина признал вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!