Команда Самарской области примет участие в Дне предпринимательства на выставке "Россия"

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашает предпринимателей посетить стенд региона на международной выставке-форуме "Россия". 27 февраля 2024 г. в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на ВДНХ состоится День предпринимательства.
Мероприятие станет завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрирует значимость всех направлений бизнеса.
Министерство экономического развития РФ готовит для представителей бизнеса всех уровней и отраслей большую деловую и культурную программу. Мероприятие будет полезно для понимания трендов в предпринимательстве и актуально для каждого участника. "В этот день на выставке будут организованы мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии бизнеса или хочет узнать больше о предпринимательстве в России", — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
В этот день на стенде Самарской области, в павильоне 75, будут работать представители министерства экономического развития и инвестиций региона, а также организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
"Участие в программе события будет интересно и полезно для представителей бизнеса, для понимания актуальных трендов в предпринимательстве. Безусловно, это новые бизнес-идеи, дополнительные доходы, дальнейшее развитие. Буду работать в этот день на стенде Самарской области, отвечу на все вопросы и расскажу о возможностях, созданных в регионе для бизнеса и инвесторов", — обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
30 ноября на площадке выставки-форума прошел День Самарской области. "Выставка "Россия" — это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона", — отметил тогда губернатор Дмитрий Азаров.
27 февраля на форуме пройдут специальные мероприятия павильонах компаний Сбер, VK, РЖД, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ. Здесь для участников будут организованы экскурсии, деловые игры, встречи с предпринимателями, мастер-классы, тренинги и другие активности.
Отдельная площадка будет посвящена мамам-предпринимателям. Для них состоится фестиваль "Мама-Дети-Бизнес". Участницы смогут послушать истории успеха женщин-предпринимателей, принять участие в викторинах. Для детей будет организована детская зона.
Развлекательную программу составят КВН-батл студенческих команд, бизнес-квартирник, квиз на бизнес-тематику, бизнес-спектакль, лотерея, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.
В павильоне "Мир цифры" пройдет форум "Мой бизнес" — мои возможности", где о цифровых инструментах развития бизнеса расскажут представители Минцифры, институтов поддержки, сами предприниматели и крупные компании — VK, ПСБ, "Ярмарка мастеров", "Нескучные финансы", hh.ru, "Яндекс Бизнес", RUSS, TopFranchise.
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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