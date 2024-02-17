Жителя Ставропольского района осудили за незаконную вырубку на территории лесничества

В Ставропольском районе вынесли приговор 47-летнему мужчине, которого обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере (п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ) и покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что в октябре 2023 г. в пос. Прибрежном в Ново-Буянском лесничестве, Задельненском участковом лесничестве гражданин совершил незаконную рубку трех сырорастущих деревьев породы "клен", причинив ущерб на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Он же спилил два сухостойных дерева породы "сосна" общей стоимостью 2,6 тыс. руб., которые пытался похитить, но не смог по независящим от него обстоятельствам.

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", — уточняют в надзорном ведомстве.

Судом также удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о взыскании суммы причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил законную силу.