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Суд вынес приговор предполагаемому лидеру группировки "Законовские"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Кировского района Самары 19 февраля вынесли приговор обвиняемому в организации преступного сообщества Владимиру Изумрудову, его сыну Евгению и их предполагаемым сообщникам. Ранее Изумрудова-старшего связывали с "кровавой" группировкой "Законовские".

Фото: Ксения Штефан

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где велось расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло производителям табака ущерб более чем на 99 млн рублей.

Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой занимались финансовой деятельностью организации. Члены второй подгруппы — производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России.

Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилось в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность сбором "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Позже группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, якобы претендовавшего на лидерство в группировке. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Изумрудову-старшему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1). Представители прокуратуры в суде запросили для обвиняемых от девяти до 20 лет лишения свободы.

В итоге 19 февраля суд вынес решение: подсудимых приговорили к срокам четырех до 12 лет лишения свободы. 12 лет колонии строгого режима получил Владимир Изумрудов.

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