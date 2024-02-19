"Крылья Советов" проиграли "Динамо" с хоккейным счетом - 1:5

В понедельник, 19 февраля, во втором матче с "Динамо" на Fonbet тренировочном сборе "Крылья Советов" потерпели крупное поражение - 1:5.
Автором единственного гола у самарцев стал Гленн Бейл, реализовавший пенальти.
Первый матч команды сыграли вничью.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?