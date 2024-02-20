"Лукойл" намерен взыскать 21 млн руб. с самарской компании за использование бренда

"Лукойл" подал несколько исков в суд Новосибирской и Самарской областях, требуя взыскания более 150 млн рублей за незаконное использование бренда, сообщает ТАСС. В числе ответчиков ООО "ТД "Самара-Ойл" с суммой требований в 21,3 млн рублей.

В нефтяной компании считают, что ответчики используют на своих АЗС товарные знаки "Лукойла" без законных оснований. Компания подала пять исков в Арбитражный суд Новосибирской области и один иск в Арбитражный суд Самарской области с требованиями о прекращении использования товарных знаков и выплате компенсации за их незаконное использование.

Иск к ООО "ТД "Самара-Ойл" поступил 2 февраля, следующее заседание назначено на 4 апреля.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТД "Самара-Ойл" создано в 1998 году. Компания зарегистрирована в пгт Волжский на ул. Заводская, 1. На ее балансе числятся активы на 214 млн рублей. Выручка по итогам 2022 г. составила 562,9 млн руб., убыток — 1,2 млн рублей. Единственным владельцем и гендиректором компании выступает Николай Борисов.