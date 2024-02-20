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Экономика и бизнес

В Самарской области еще две компании присоединились к внедрению бережливого производства

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятий, активно участвующих в национальном проекте "Производительность труда", стало больше. В январе текущего года две организации, "ТПК "Брик" (г. Самара) и "Автотрансформатор" (г. Тольятти), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь улучшить свою производственную деятельность и достичь нового уровня развития.

Торгово-производственная компания "Брик" на российском рынке с 2009 года. Занимается проектированием и производством емкостного оборудования мешалок, шнеков и металлоконструкций. На данный момент основная специализация компании "Брик" — это проектирование и производство нестандартного оборудования для технологических линий различного направления.

Завод "Автотрансформатор" успешно работает на электроэнергетическом рынке РФ и стран СНГ c 2005 года. Производимые на данном заводе компоненты используются ведущими трансформаторными заводами России для процессов производства и модернизации силовых трансформаторов.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение эффективности труда в российских компаниях различных отраслей. Участие в национальном проекте позволяет улучшить условия труда и повысить производительность предприятий, что в конечном итоге должно привести к повышению общего уровня благосостояния населения и укреплению экономики страны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу планомерного увеличения количества предприятий, вовлечённых в нацпроект "Производительность труда". Уже более 170 компаний региона повышают эффективность процессов. Участие в нацпроекте дает предприятиям возможность обмена опытом с другими компаниями и получения государственной поддержки, что способствует ускоренному развитию их бизнеса. Благодаря этому предприятия привлекают дополнительные инвестиции и создают новые рабочие места.

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