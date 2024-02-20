У браконьеров из Сызрани отобрали лодки стоимостью 2 млн рублей

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор четырем местным жителям, которых признали виновными в браконьерстве. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Весной 2023 г. мужчины ловили раков в акватории Волги с помощью запрещенных орудий лова. Всего подозреваемые добыли 6700 раков, а ущерб от их деятельности составил 1,5 млн рублей.

Суд назначил мужчинам штрафы от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Также у них конфисковали моторные лодки стоимостью более 2 млн рублей.