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Суды Происшествия

У браконьеров из Сызрани отобрали лодки стоимостью 2 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор четырем местным жителям, которых признали виновными в браконьерстве. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Весной 2023 г. мужчины ловили раков в акватории Волги с помощью запрещенных орудий лова. Всего подозреваемые добыли 6700 раков, а ущерб от их деятельности составил 1,5 млн рублей.

Суд назначил мужчинам штрафы от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Также у них конфисковали моторные лодки стоимостью более 2 млн рублей.

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