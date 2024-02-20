У браконьеров из Сызрани отобрали лодки стоимостью 2 млн рублей

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор четырем местным жителям, которых признали виновными в браконьерстве. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Весной 2023 г. мужчины ловили раков в акватории Волги с помощью запрещенных орудий лова. Всего подозреваемые добыли 6700 раков, а ущерб от их деятельности составил 1,5 млн рублей.
Суд назначил мужчинам штрафы от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Также у них конфисковали моторные лодки стоимостью более 2 млн рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!