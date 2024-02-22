Сотрудники Куйбышевского НПЗ победили в конкурсе "Мужчина года"

В Cамаре торжественно наградили победителей городской акции "Мужчина года — 2023". Этого титула удостоились производственники, общественные деятели, отцы больших и дружных семейств — трудолюбивые, ответственные, надежные представители сильного пола. В числе лауреатов оказались сразу трое сотрудников Куйбышевского НПЗ, во главе с руководителем.
По итогам конкурса, прошедшего в девятый раз, двое представителей старейшего предприятия города были отмечены за профессиональные заслуги: "Мужчиной — руководителем предприятия и общественной организации" назван генеральный директор Куйбышевского НПЗ Сергей Чепурнов, в номинации "Мужчина — профессионал" лучшим признан главный инженер завода Владислав Сидоров, а за родительские успехи был отмечен механик цеха № 1 Данил Тарасов, ставший лауреатом в номинации "Мужчина — глава семьи".
За восемь лет работы на заводе Тарасов сумел построить отличную карьеру — от машиниста технологических насосов до механика одного из непростых технологических цехов. Но на заводе Данила знают не только как отличного профессионала, но и как главу большого семейства. Вместе с женой Олесей Тарасов воспитывает трёх дочерей и сына.
"Домой прихожу с радостью: меня встречают крепкие объятия, — рассказывает глава семьи. — Детьми в основном занимается моя любимая супруга, но я обязательно подключаюсь и к урокам, и к поделкам для детского сада. Я абсолютно счастлив".
Тарасов признаётся, мир и согласие, царящие дома, безусловно, вдохновляют на профессиональные достижения. Завод, в свою очередь, всесторонне поддерживает сотрудников: помогает организовывать досуг детей, отдых в оздоровительных лагерях и санаториях, оказывает помощь в сборах в первый класс, поощряет за отличную успеваемость в школе.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.