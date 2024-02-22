Сотрудники Куйбышевского НПЗ победили в конкурсе "Мужчина года"

В Cамаре торжественно наградили победителей городской акции "Мужчина года — 2023". Этого титула удостоились производственники, общественные деятели, отцы больших и дружных семейств — трудолюбивые, ответственные, надежные представители сильного пола. В числе лауреатов оказались сразу трое сотрудников Куйбышевского НПЗ, во главе с руководителем.

По итогам конкурса, прошедшего в девятый раз, двое представителей старейшего предприятия города были отмечены за профессиональные заслуги: "Мужчиной — руководителем предприятия и общественной организации" назван генеральный директор Куйбышевского НПЗ Сергей Чепурнов, в номинации "Мужчина — профессионал" лучшим признан главный инженер завода Владислав Сидоров, а за родительские успехи был отмечен механик цеха № 1 Данил Тарасов, ставший лауреатом в номинации "Мужчина — глава семьи".

За восемь лет работы на заводе Тарасов сумел построить отличную карьеру — от машиниста технологических насосов до механика одного из непростых технологических цехов. Но на заводе Данила знают не только как отличного профессионала, но и как главу большого семейства. Вместе с женой Олесей Тарасов воспитывает трёх дочерей и сына.

"Домой прихожу с радостью: меня встречают крепкие объятия, — рассказывает глава семьи. — Детьми в основном занимается моя любимая супруга, но я обязательно подключаюсь и к урокам, и к поделкам для детского сада. Я абсолютно счастлив".

Тарасов признаётся, мир и согласие, царящие дома, безусловно, вдохновляют на профессиональные достижения. Завод, в свою очередь, всесторонне поддерживает сотрудников: помогает организовывать досуг детей, отдых в оздоровительных лагерях и санаториях, оказывает помощь в сборах в первый класс, поощряет за отличную успеваемость в школе.