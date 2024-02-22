Житель Самарской области ударил ножом соседа на глазах у ребенка

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Однажды вечером мужчина напился и отказался впустить домой сожительницу и ее сына. Женщине пришлось ночевать у соседей. Вернувшись утром домой, она рассказала сожителю, что сосед оказывал ей знаки внимания, предлагал интим, а за отказ ударил по лицу. После этого обвиняемый взял в кухне нож, позвал с собой сына сожительницы, пошел к соседу и на глазах у ребенка ударил того ножом. Затем мужчина выбросил нож и ушел домой.

На суде мужчина признал вину. Ему назначили два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 170 тыс. рублей.