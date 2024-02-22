Житель Самарской области ударил ножом соседа на глазах у ребенка

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Однажды вечером мужчина напился и отказался впустить домой сожительницу и ее сына. Женщине пришлось ночевать у соседей. Вернувшись утром домой, она рассказала сожителю, что сосед оказывал ей знаки внимания, предлагал интим, а за отказ ударил по лицу. После этого обвиняемый взял в кухне нож, позвал с собой сына сожительницы, пошел к соседу и на глазах у ребенка ударил того ножом. Затем мужчина выбросил нож и ушел домой.
На суде мужчина признал вину. Ему назначили два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 170 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!