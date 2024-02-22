В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки

В четверг, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров накануне Дня защитника Отечества встретился с участниками специальной военной операции, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Глава региона поздравил бойцов с Днем воинской славы России, а также выяснил, какая дополнительная помощь требуется героям при прохождении реабилитации и на передовой. Жители Самарской области с первых дней собирают и отправляют гуманитарную помощь, чтобы военнослужащие как можно быстрее добились всех целей, поставленных Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, и вернулись домой с Победой.

"Я рад сегодня вас приветствовать в Окружном доме офицеров — легендарном здании, которое на протяжении многих лет является центром, объединяющим защитников Отечества, военно-патриотической подготовки, — отметил губернатор, обращаясь к бойцам. — Очень рад, что герои-освободители Авдеевки сегодня присутствуют на нашем празднике, торжестве, которое мы посвятили Дню защитника Отечества".

В Самарской области на протяжении нескольких дней проходят памятные и торжественные мероприятия, встречи с защитниками Отечества и уроки мужества, концерты и фестивали. Один из таких буквально недавно завершился в регионе. "У нас прошел фестиваль военных духовых оркестров, куда приехали музыканты Черноморского флота, Центрального и Северо-Западного военного округа. Коллективы, которые выступили, проехали практически по всем городам Самарской области и зарядили людей на победный дух", — отметил Дмитрий Азаров.

Участие во встрече принял Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Он поблагодарил руководителя региона за постоянную помощь бойцам и российской армии в целом. Регион регулярно отправляет бойцам в зону СВО дополнительное обмундирование, необходимую спецтехнику, квадрокоптеры, противодронные ружья, рации и другое оборудование, а также продукты питания. "Самарская область очень хорошо нас поддерживает, все ребята обеспечены всем необходимым. Поэтому вас большое спасибо. Мы не подведем", — обратился Андрей Колотовкин к губернатору.

Гвардии генерал-лейтенант подчеркнул, что в освобождении Авдеевки участвовали самарские военнослужащие. "Врага отодвинули, освободили один из ключевых населенных пунктов. Нанесли большой урон противнику. Авдеевку взяла именно вторая армия", — добавил Андрей Колотовкин.

"Каждый из вас внес вклад в эту Победу, которая, уверен, войдет в учебники истории", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Спасибо вам большое за то, что вы делаете — от всех жен, матерей, — отметила директор по развитию фонда "Звезда и Лира", региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина. — И мы никогда не забудем тех ребят, которые отдали свои жизни, защищая нас".

Некоторые бойцы, как например, Максим, пройдя курс реабилитации после получения очередного ранения, уже в ближайшее время вновь отправится на передовую. Глава региона поинтересовался, как проходило лечение. "Прошел лечение, реабилитацию. Уже восстановился, все нормально", — ответил он. Андрей Колотовкин добавил, что бойцы, получившие ранение, проходят реабилитацию в санатории "Волга". "Там и персонал внимательный, и система реабилитации успешно работает. Очень рад, что такое решение было принято", — отметил Дмитрий Азаров. Он добавил, что для восстановления защитников Отечества был проведен ремонт отделения реабилитации в Самарском областном госпитале для ветеранов войн и приобретено современное оборудование.

Во время встречи бойцы озвучили и личные вопросы. Например, один из них касался поступления ребенка в Самарский казачий кадетский корпус. "Точно поможем в решении этого вопроса, — заверил Дмитрий Азаров. — В Самарской области мы эти вопросы начали решать еще до того, как на федеральном уровне принимались решения о приоритетном поступлении детей военнослужащих в вузы, ссузы. Помощь с поступлением ребенка в кадетскую школу точно окажем, даже не сомневайтесь".

Также бойцы попросили у губернатора доставить в зону специальной военной операции дополнительные квадрокоптеры. Дмитрий Азаров отметил, что работа в этом направлении идет на постоянной основе, тем более, что производители, исходя из потребностей и задач армии, совершенствуют летательные аппараты. Глава региона уже в ближайшее время проведет совещание со всеми организациями, которые работают в сфере беспилотной авиации. "Эта задача ясна, будем с ней справляться. Понятно, что коптеры, тепловизоры и другая техника нужна на постоянной основе", — подчеркнул руководитель области.

Он добавил, что в Самарской области появилось много новых разработок. Для прохождения испытаний в реальных условиях они также будут переданы бойцам. Это поможет совершенствовать те или иные изделия для нужд армии и более эффективного выполнения боевых задач.

После встречи состоялось торжественное мероприятие, во время которого были вручены государственные и региональные награды отличившимся бойцам и жителям региона.