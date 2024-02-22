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Самарских защитников Отечества наградили госнаградами

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров от лица всех жителей Самарской области поздравил с Днем защитника Отечества участников специальной военной операции, военных, сотрудников силовых ведомств, ветеранов, представителей военно-патриотических клубов, юнармейцев, учащихся кадетских школ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

До начала мероприятия руководитель области встретился с бойцами освободителями Авдеевки. Торжественное мероприятие состоялось в Окружном доме офицеров.

"Сегодня в этом зале — настоящие защитники Отечества, те, кто посвятил себя служению Родине, свято стоит на страже мира и порядка, безопасности наших граждан, российской истории и духовных ценностей, суверенитета нашей страны, — обратился Дмитрий Азаров. — Благодарю вас за смелость и мужество, искреннюю любовь к Родине! За то, что с гордостью и честью продолжаете славное дело предков, храните доблестные традиции, которые на протяжении сотен лет передавались из поколения в поколение. От дружин Александра Невского и Дмитрия Донского, от ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского — к героям Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь уже к героям специальной военной операции. Сегодня наши бойцы, также как их деды и прадеды, отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради мирной жизни на родной земле, ради всех граждан страны".

Яркий пример тому — освобождение Авдеевки, в которой наши военнослужащие проявили всю свою отвагу, мужество и сноровку, добились отступления врага. Это настоящая Победа, которая будет значиться в каждом учебнике истории. Дмитрий Азаров отметил, что освобождение Авдеевки дает надежду мирным жителям ДНР и в частности Донецка и Макеевки, что на улицах станет безопаснее. А ведь именно спокойную жизнь мирных людей защищают сегодня бойцы.

"Не выразить словами ту гордость и благодарность, которую мы испытываем перед защитниками Отечества. Я хочу, чтобы вы ни на секунду не сомневались — мы с вами. Вся страна — Верховный главнокомандующий и каждый гражданин России. Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Будем трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим сбор и отправку гуманитарной помощи, специальных технических средств, продолжат работу наши общественные организации, которые плетут сети, изготавливают печки и окопные свечи, мы будем молиться за вас. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, могли на них равняться".

Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин отметил, что 23 февраля является символом мужества, отваги и патриотизма. Во все времена защита Родины была и остается почетной обязанностью и священным долгом каждого гражданина, считает он. "В настоящее время участники специальной военной операции на Украине решают судьбу нашей Родины. Их задача — защита Донбасса, разгром натовских военных структур, ослабление фашистского реванша. У многих присутствующих здесь в зале с честью выполняют воинский долг родные и близкие. В одном строю сегодня стоят профессионалы, добровольцы и мобилизованные, которые защищают российскую землю", — подчеркнул Андрей Колотовкин. И среди военнослужащих очень много героев.

Сегодня вспомнили и тех, кто не вернулся с полей сражений. Память погибших почтили минутой молчания. "Наш святой долг — позаботиться о семьях погибших товарищей, помочь матерям поднять детей, сделать все, чтобы они чувствовали нашу заботу, уважение и внимание каждый день", — подчеркнул губернатор. На сегодняшний день действует целый комплекс мер поддержки военнослужащих. Самарские инициативы, такие как социальный паспорт военнослужащего, программа "Возвращение", востребованы и в других регионах страны. "Мы и впредь будет делать все, чтобы каждый военнослужащий мог получить помощь в любом вопросе, чувствовал, что о его семье заботятся все жители нашего региона", — добавил Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что единство народа и армии всегда было залогом сохранения и развития Отечества. "И сегодня это единство есть в нашем обществе. Мы чувствуем консолидацию вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и знаем, что все цели, которые ставит перед собой наша страна в ходе специальной военной операции, — мы обязательно выполним, враг будет разбит и Победа будет за нами. Залогом тому — единство дел и помыслов, наша верность Отчизне, которая, как поется в гимне нашей страны, дает нам силу, — уверен Дмитрий Азаров. — За Россию, дорогие друзья, с праздником вас! Новых свершений, побед по всем фронтам и направлениям, и одной нам Победы на всех"!

Особо отличившихся бойцов и жителей региона губернатор отметил государственными и региональными наградами.

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