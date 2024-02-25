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Суды Происшествия

Рецидивист из Самары за мошенничество приговорен к году исправительных работ и штрафам

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась женщина, сообщившая "прораб" обманом похитил у нее 145 тыс. рублей. По ее словам, она договорилась с незнакомым мужчиной о ремонте частного дома. "Ремонтник" съездил с женщиной на дачу, осмотрел "фронт работ" и сообщил, что строительные материалы сможет приобрести самостоятельно при получении на руки 145 тыс. рублей. Женщина, не оформляя договора об оказании услуг, передала озвученную сумму.

Через некоторое время заявитель, обнаружив, что строительные работы не проводятся, а найти нанятого специалиста своими силами не получится, обратилась за помощью в полицию.

Полицейские установили личность злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции. В ходе опроса ранее судимый за убийство, незаконный оборот оружия и наркотических средств отец двух малолетних детей сознался в совершении преступления и пояснил, что ввел жительницу Самары в заблуждение, проводить строительные работы не собирался и потратил денежные средства на собственные нужды.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В суде подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Судом мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с преступника в пользу потерпевшей денежные средства в размере 145 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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