"Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" - 1:1

В воскресенье, 25 февраля, "Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" в заключительном матче на Fonbet тренировочном сборе.
Команды провели на поле три тайма по 45 минут.
На 19 минуте счет открыли "Химки". И уже на 113-й минуте счет сравнял новичок самарцев - полузащитник Франко Орозко.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?