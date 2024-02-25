"Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" - 1:1

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В воскресенье, 25 февраля, "Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" в заключительном матче на Fonbet тренировочном сборе.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"