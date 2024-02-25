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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" - 1:1

СТАМБУЛ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля, "Крылья Советов" сыграли вничью с "Химками" в заключительном матче на Fonbet тренировочном сборе.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Команды провели на поле три тайма по 45 минут. 

На 19 минуте счет открыли "Химки". И уже на 113-й минуте счет сравнял новичок самарцев - полузащитник Франко Орозко.

 

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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