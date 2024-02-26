Продолжение реставрации Спасо-Вознесенского собора в Самаре оценили в 85 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило о поиске подрядчика, который продолжит реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения в Самаре. Речь идет о Спасо-Вознесенском (Старом) соборе, расположенном на ул. Степана Разина, 78. Реставрацию планируется провести на литерах 1,1.

Начальная цена контракта составляет 85 млн рублей. Победителя торгов определят после 18 марта. Исполнить контракт нужно до конца ноября 2025 года.

Напомним, в мае 2023 года минкульт РФ выделил 99 млн рублей на реставрацию литер 1,1 Спасо-Вознесенского собора. Победителем торгов стало ООО "Вега Групп Регион". Планировалось, что работы (реставрация, консервация, воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций, декоративно-художественной покраски и т.п.) будут выполнены в два этапа и завершены до конца сентября 2024 года.

В августе прошлого года стало известно, что дополнительно потребуется обновить интерьеры и системы отопления. И вновь подряд выиграла компания "Вега Групп Регион", предложившая выполнить услуги за 19,8 млн рублей. Срок действия контракта - до конца ноября текущего года.

А в ноябре на реставрируемом объекте произошло ЧП - торцевая часть кровли обрушилась на строительные конструкции, в итоге пострадали трое рабочих, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".