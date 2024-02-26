Экс-сотрудника самарского ДУИ обвиняют в преждевременной приемке работ подрядчика

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело бывшего сотрудника управления по жилищным вопросам городского департамента управления имуществом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 46-летний чиновник подписал акты выполненных работ по контракту на ремонт в муниципальном жилье. При этом на момент подписания документа подрядчик не выполнил работы полностью, но в итоге получил деньги. Ущерб оценили в 337 тыс. рублей.

В отношении экс-сотрудника ДУИ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), в нем пять эпизодов.

В пресс-релизе фамилия обвиняемого не приводится, однако, по данным источников портала "Волга Ньюс", речь может идти об Александре Васьковском. С 2018 г. по 13 июня 2023 г. он занимал должность заместителя руководителя управления по жилищным вопросам в департаменте управления имуществом.

Ранее он судился с департаментом добиваясь признания незаконным приказа о делегировании права подписи служебных документов. В ноябре 2023 г. Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска. В разговоре с корреспондентом Волга Ньюс Васьковский подтвердил, что иск связан с вмененным ему обвинением.

Сообщалось, что Васьковский уволился из департамента по собственному желанию, однако прокурор Самары Артемом Ярыгин предъявил исковое заявление о применении в отношении экс-чиновника основания увольнения в виде утраты доверия. Дело в том, что прокуратура при поверке деклараций Васьковского выявила факты сокрытия дохода супруги в сумме свыше 2 млн руб., полученных от сдачи в аренду жилых помещений, которых у семьи ведомство насчитало 11. Сейчас бывший муниципальный служащий оспаривает выводы прокуратуры в суде.

Также в судах рассматриваются еще два иска Александра Васьковского к бывшему работодателю. Еще один иск подан к СМИ - экс-чиновник посчитал, что его честь пострадала от публикаций о результатах проверки прокуратуры. Сам он заявлял журналистам о конфликте с сотрудниками надзорного ведомства.