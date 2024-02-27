Экс-чиновник мэрии Самары заявил о фальсификации уголовного дела

Бывший заместителя руководителя управления по жилищным вопросам в департаменте управления имуществом Самары Александр Васьковский прокомментировал информацию об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, накануне региональное управление МВД распространило пресс-релиз, в котором сообщалось, что, по версии следствия, 46-летний чиновник подписал акты выполненных работ по контракту на ремонт в муниципальном жилье. При этом на момент подписания документа подрядчик не выполнил работы полностью, но в итоге получил деньги. Ущерб оценили в 337 тыс. рублей. Дело направлено в суд.

Фамилия чиновника в пресс-релизе не указывалась, однако, по информации источников, речь может идти об Александре Васьковском.

Сам бывший чиновник, в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию прислал развернутый письменный ответ. Редакция портала "Волга Ньюс" приводит его полностью и без правок:

"Я не могу утверждать, что эта публикация однозначно написана про меня, но сопоставляя обстоятельства, могу пояснить, что вернее всего речь идет обо мне, либо об ином лице из числа сотрудников департамента, которое принимало работы по ремонтам, о чем я могу быть не в курсе.

Я действительно являлся сотрудником управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом. В мои полномочия, согласно распорядительным актам департамента, входило: замещать руководителя управления по жилищным вопросам в случае его отсутствия и оказывать ему помощь. К моим обязанностям, если в общем, относилось исполнение приказов вышестоящего руководства, в пределах полномочий, контролировать документооборот, распределять исполнителей по документам и контролировать их.

В функции моего управления входило предоставление жилых помещений и заключение договоров социального, специализированного найма. Никаких ремонтных работ, тем более осуществление и подписание документов с этим связанных никогда не возлагалось - это была функция другого подразделения, не относящегося ко мне и подчиненного руководству департамента управления имуществом, в частности, Белоклокову А.В.

После увольнения заместителя руководителя департамента Федоренчика В.В. руководством департамента издавалось множество приказов по реализации полномочий департамента в жилищном секторе. Учитывая, что я работал и за руководителя управления, и за его заместителя на короткий период времени (примерно на неделю-две) руководитель департамента возложил на меня обязанность подписания множества несвойственных для подписания ранее документов, в которых я мало что понимал.

У меня был выбор, продиктованный руководителем: либо увольняться, либо подписывать, исполняя его указания. Период времени был конец 2021 года. На должность заместителя руководителя департамента было назначено новое должностное лицо, но по требованию руководства подчиненные ему сотрудники приносили мне на подпись документацию о выполненных работах (сносы около 20, ремонты около 150, обследования домов для признания их аварийными, акты на приобретаемые жилые помещения - около 600). Среди множества документов, в том числе были акты на частично выполненные работы по ремонту муниципальных жилых помещений, примерно около 50-60.

Разумеется, прежде чем расписываться в любом документе, я требовал, от подчиненных руководителю департамента и его заместителям сотрудников, пояснительные записки о соответствии подписываемых документов, фактическим работам, которые хранил у себя. Также сотрудники департамента визировали акты, которые я подписывал.

Спустя более полутора лет, в сентябре-октябре 2023 года я узнал, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту принятия работ в 2021 году. В итоге этим лицом оказался я. С чем это связано, в настоящее время затрудняюсь ответить, так как не ознакомился с обвинительным заключением и дополнительной информацией не обладаю. Суть обвинения мне совсем непонятна по основаниям, изложенным выше, а часть работ, в принятии которых я обвиняюсь, я вообще не принимал, а документы подписывались заместителями руководителя департамента. У меня не было никакой заинтересованности в принятии этих работ и извлечении какой-либо выгоды.

Уголовное дело, о котором я знаю и касающееся меня, является полностью сфальсифицированным, изложенные в нем обстоятельства не соответствуют фактическим данным. Полагаю, что утверждение по нему обвинительного заключения и направление его в суд продиктовано исключительно корыстными мотивами руководства департамента и прокуратуры г. Самары, которые решили найти и скрыть действительное положение вещей, найдя "козла отпущения".