У семьи бывшего сотрудника мэрии Самары нашли 11 квартир и счета

У семьи бывшего заместителя руководителя одного из управлений департамента управления имуществом Самары нашли 11 квартир и не задекларированные счета. Об этом сообщает прокуратура Самарской области, не раскрывая фамилию чиновника.

По данным источников Волга Ньюс, речь идет о бывшем заместителе руководителя управления по жилищным вопросам Александре Васьковском. Он занимал эту должность должности с 2018 года по 13 июня 2023 года.

Васьковский, по информации одного из источников, якобы является родственником бывшего замглавы департамента управления имуществом города Виктора Федоренчика. Последний уже выслушал два приговора за махинации с жильем для сирот и инвалидов, но отделался условным сроком. Сейчас он проходит по третьему делу.

В частности сообщалось, что чиновники должны были предоставлять муниципальное жилье сиротам и инвалидам, но отдавали квартиры кому-то другому, иногда этот "кто-то" был из числа их коллег и родственников.

Вопросы к Васьковском возникли при проверке достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, были установлены факты сокрытия дохода супруги в сумме свыше 2 млн руб., полученных от сдачи в аренду 11 жилых помещений. Законность приобретения этих помещений сейчас также проверяется, говорит источник Волга Ньюс.

Кроме того, муниципальный служащий скрыл сведения о наличии банковских счетов и движении денежных средств.

Васьковский уволился по собственному желанию, однако прокурором города Артемом Ярыгиным предъявлено исковое заявление о применении в отношении него основания увольнения в виде утраты доверия, с обязательным внесения записи в трудовую книжку.

"Проверки источников благосостояния отдельных муниципальных и государственных служащих продолжаются", - отмечают в прокуратуре.