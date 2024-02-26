Трех самарцев будут судить за отмывание 258 млн рублей

В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Трех подозреваемых - 35-летнего самарца и двух жителей области 44 и 28 лет - задержали весной 2022 г. сотрудники УЭБ и ПК регионального МВД. Следствие считает, что они состояли в группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Троица создала сеть подставных фирм и делала для "клиентов" фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. "Бизнес" работал в разных регионах, в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Всего обвиняемые создали 60 юрлиц и провели через них более 258 млн руб., а сами заработали на этом 23 млн рублей.

Во время следствия правоохранители изъяли у предполагаемого создателя ОПГ 1,8 млн рублей. Трое не судимых ранее фигурантов дела находятся под домашним арестом.

В уголовном деле фигурируют три статьи: ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").