Трех самарцев будут судить за отмывание 258 млн рублей

В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Трех подозреваемых - 35-летнего самарца и двух жителей области 44 и 28 лет - задержали весной 2022 г. сотрудники УЭБ и ПК регионального МВД. Следствие считает, что они состояли в группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Троица создала сеть подставных фирм и делала для "клиентов" фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. "Бизнес" работал в разных регионах, в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Всего обвиняемые создали 60 юрлиц и провели через них более 258 млн руб., а сами заработали на этом 23 млн рублей.
Во время следствия правоохранители изъяли у предполагаемого создателя ОПГ 1,8 млн рублей. Трое не судимых ранее фигурантов дела находятся под домашним арестом.
В уголовном деле фигурируют три статьи: ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..