Самарец получил условный срок за мошенничество на несколько миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
Ранее сотрудники ведомства задержали местного жителя, который решил обмануть человека, являвшегося фигурантом другого уголовного дела. Некоего самарца подозревали в мошенничестве. И обвиняемый предложил ему через знакомую помочь в смягчении наказания за 4,5 млн руб., которые якобы должны были передать сотрудникам прокуратуры и суда.
В июле 2023 г. под надзором правоохранителей предприимчивому "помощнику" передали первую часть денег - 2,5 млн руб. - и задержали его.
Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы условно и штраф 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!