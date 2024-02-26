Самарец получил условный срок за мошенничество на несколько миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Ранее сотрудники ведомства задержали местного жителя, который решил обмануть человека, являвшегося фигурантом другого уголовного дела. Некоего самарца подозревали в мошенничестве. И обвиняемый предложил ему через знакомую помочь в смягчении наказания за 4,5 млн руб., которые якобы должны были передать сотрудникам прокуратуры и суда.

В июле 2023 г. под надзором правоохранителей предприимчивому "помощнику" передали первую часть денег - 2,5 млн руб. - и задержали его.

Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы условно и штраф 100 тыс. рублей.