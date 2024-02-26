"Т Плюс" передала книги с редкими сказками библиотекам Сызрани

Энергетики "Т Плюс" передали детским библиотекам Сызрани экземпляры уникального издания "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в Центральной детской библиотеке им. А.П.Гайдара.
В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы города и ученики 1Б класса школы №14. Все собравшиеся смогли познакомиться со сказками, вошедшими в издание, увидеть выступления народных коллективов. Представители чувашского вокального ансамбля "Атал" (Волга) рассказали о традиционном женском костюме своего народа и исполнили несколько чувашских песен. Следом юные солистки Образцового фольклорного ансамбля "Реченька" Аня Сорокина и Алевтина Богданова спели русские народные песни.
"Уверена, что сказки, собранные в рамках проекта, будут интересны как детям, так и взрослым. Ряд историй публикуется впервые, позволяя читателям по-новому взглянуть на быт и традиции многонациональной страны", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Напомним, "Теплые сказки" - социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой - представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары, Новокуйбышевска и Тольятти.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.