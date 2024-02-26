"Т Плюс" передала книги с редкими сказками библиотекам Сызрани

Энергетики "Т Плюс" передали детским библиотекам Сызрани экземпляры уникального издания "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в Центральной детской библиотеке им. А.П.Гайдара.

В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы города и ученики 1Б класса школы №14. Все собравшиеся смогли познакомиться со сказками, вошедшими в издание, увидеть выступления народных коллективов. Представители чувашского вокального ансамбля "Атал" (Волга) рассказали о традиционном женском костюме своего народа и исполнили несколько чувашских песен. Следом юные солистки Образцового фольклорного ансамбля "Реченька" Аня Сорокина и Алевтина Богданова спели русские народные песни.

"Уверена, что сказки, собранные в рамках проекта, будут интересны как детям, так и взрослым. Ряд историй публикуется впервые, позволяя читателям по-новому взглянуть на быт и традиции многонациональной страны", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, "Теплые сказки" - социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой - представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары, Новокуйбышевска и Тольятти.