Итоги благотворительной акции "Всегда рядом" СоюзМаш за два года

24 февраля 2022 года, сразу после объявления о специальной военной операции, глава Союза машиностроителей России Сергей Викторович Чемезов инициировал проведение гуманитарной акции "Всегда рядом". Ее целью стала помощь жителям Донбасса в контуре добровольческих проектов "Единой России". За все время акции было передано более 3400 тонн грузов на общую сумму более 526 млн рублей.

На первом этапе, в 2022 году, приоритетной была помощь переселенцам из обстреливаемых территорий. "Закупалось необходимое для обустройства пунктов их размещения, а также продукты питания, одежда, детские товары, предметы первой необходимости. Проводились мероприятия по социальной адаптации эвакуированных", - пояснил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Кроме того, грузы направлялись непосредственно на освобожденные территории. В конце года для поддержки наших военнослужащих в зону СВО было передано 40000 сладких подарков по 2,5 кг каждый и 10000 детских рисунков с пожеланиями победы.

Первый вице-президент СоюзМаш отметил, что в 2023 году приоритетным направлением стала поддержка наших бойцов в зоне СВО, передача высокотехнологичной продукции, а также реабилитация военнослужащих и членов их семей.

В 2023 году на линию фронта передано 94 БПЛА с дополнительными аккумуляторами,шесть противодронных ружей, две системы подавления "Гарпия", военно-тактические аптечки, изготовленные по индивидуальному заказу снайперские комплексы. Также для отработки навыков у бойцов учебному центру в Мулино подарено два обучающих комплекса "Фагот" и два комплекса "Конкурс".

"Новым видом помощи в прошлом году стали именные сертификаты на двухнедельную реабилитацию защитников и их близких в сочинском санатории. Кроме того, получившим ранения в зоне СВО были подарены инвалидные коляски отечественного производителя с электроприводом", - заявил Владимир Гутенев.

Активное участвуют в акции "Всегда рядом" региональные отделения СоюзМаш России, в том числе и Воронежское, куратором которого является председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.