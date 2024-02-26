Итоги благотворительной акции "Всегда рядом" СоюзМаш за два года

24 февраля 2022 года, сразу после объявления о специальной военной операции, глава Союза машиностроителей России Сергей Викторович Чемезов инициировал проведение гуманитарной акции "Всегда рядом". Ее целью стала помощь жителям Донбасса в контуре добровольческих проектов "Единой России". За все время акции было передано более 3400 тонн грузов на общую сумму более 526 млн рублей.
На первом этапе, в 2022 году, приоритетной была помощь переселенцам из обстреливаемых территорий. "Закупалось необходимое для обустройства пунктов их размещения, а также продукты питания, одежда, детские товары, предметы первой необходимости. Проводились мероприятия по социальной адаптации эвакуированных", - пояснил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Кроме того, грузы направлялись непосредственно на освобожденные территории. В конце года для поддержки наших военнослужащих в зону СВО было передано 40000 сладких подарков по 2,5 кг каждый и 10000 детских рисунков с пожеланиями победы.
Первый вице-президент СоюзМаш отметил, что в 2023 году приоритетным направлением стала поддержка наших бойцов в зоне СВО, передача высокотехнологичной продукции, а также реабилитация военнослужащих и членов их семей.
В 2023 году на линию фронта передано 94 БПЛА с дополнительными аккумуляторами,шесть противодронных ружей, две системы подавления "Гарпия", военно-тактические аптечки, изготовленные по индивидуальному заказу снайперские комплексы. Также для отработки навыков у бойцов учебному центру в Мулино подарено два обучающих комплекса "Фагот" и два комплекса "Конкурс".
"Новым видом помощи в прошлом году стали именные сертификаты на двухнедельную реабилитацию защитников и их близких в сочинском санатории. Кроме того, получившим ранения в зоне СВО были подарены инвалидные коляски отечественного производителя с электроприводом", - заявил Владимир Гутенев.
Активное участвуют в акции "Всегда рядом" региональные отделения СоюзМаш России, в том числе и Воронежское, куратором которого является председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.