Призер Олимпийских игр Роман Ивановский в Самаре рассказал о своем пути к медалям

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча молодежи с прославленным российским пловцом Романом Ивановским. В числе его многочисленных спортивных достижений - серебряные медали Олимпийских игр и чемпионата мира, золотые медали чемпионатов России и Олимпийских игр среди военнослужащих и государственная награда - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Сейчас Роман тренирует детей и работает преподавателем в одном из самарских вузов.
Роман из обычной семьи, плаванием начал заниматься в 9 лет в родном Краснодаре. В 15 лет переехал в Волгоград. С этого момента начинается его осознанный путь в большой спорт. Уже в 19 лет юноша стал серебряным призером Олимпийских игр в комбинированной эстафете 4×100 м. Потом были успешные выступления и на чемпионатах Европы, мира, рекордные результаты на чемпионатах России.
За всеми этим наградами стояла огромная работа над собой.
"Каждый день - кроссы, занятия в тренажерном зале, две тренировки, нужно проплыть не менее 25 километров: плывешь и гребки считаешь", - вспоминает Роман.
Спортсмен не скрывает, что были моменты, когда хотел бросить. Но сила воли и терпение помогали преодолеть соблазн.
Аудиторию интересовали самые разные вопросы. Спросили, например, о том, как спортсмен оказался в Самаре.
"Переехал в Самару, потому что так сложились семейные обстоятельства. Я перевелся из Ростовского спортивного клуба армии в самарский ЦСК ВВС. Город мне понравился - большой, красивый, река Волга рядом", - рассказал он.
Молодежь осталась довольна неформальным общением с прославленным спортсменом.
"Было интересно узнать об опыте такого человека, который достиг очень больших результатов, о том, как он пришел в плавание, как складывалась его спортивная карьера, почему пришлось переехать в другой город. Беседа получилась легкая, местами - веселая, мне очень понравилось", - поделилась своими впечатлениями студентка Анастасия Толстикова.
Также Роман Ивановский провел небольшую зарядку для ребят, показав базовые упражнения разминки для пловцов.
В завершение участники встречи сфотографировались с чемпионом на память.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.