Призер Олимпийских игр Роман Ивановский в Самаре рассказал о своем пути к медалям

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча молодежи с прославленным российским пловцом Романом Ивановским. В числе его многочисленных спортивных достижений - серебряные медали Олимпийских игр и чемпионата мира, золотые медали чемпионатов России и Олимпийских игр среди военнослужащих и государственная награда - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Сейчас Роман тренирует детей и работает преподавателем в одном из самарских вузов.

Роман из обычной семьи, плаванием начал заниматься в 9 лет в родном Краснодаре. В 15 лет переехал в Волгоград. С этого момента начинается его осознанный путь в большой спорт. Уже в 19 лет юноша стал серебряным призером Олимпийских игр в комбинированной эстафете 4×100 м. Потом были успешные выступления и на чемпионатах Европы, мира, рекордные результаты на чемпионатах России.

За всеми этим наградами стояла огромная работа над собой.

"Каждый день - кроссы, занятия в тренажерном зале, две тренировки, нужно проплыть не менее 25 километров: плывешь и гребки считаешь", - вспоминает Роман.

Спортсмен не скрывает, что были моменты, когда хотел бросить. Но сила воли и терпение помогали преодолеть соблазн.

Аудиторию интересовали самые разные вопросы. Спросили, например, о том, как спортсмен оказался в Самаре.

"Переехал в Самару, потому что так сложились семейные обстоятельства. Я перевелся из Ростовского спортивного клуба армии в самарский ЦСК ВВС. Город мне понравился - большой, красивый, река Волга рядом", - рассказал он.

Молодежь осталась довольна неформальным общением с прославленным спортсменом.

"Было интересно узнать об опыте такого человека, который достиг очень больших результатов, о том, как он пришел в плавание, как складывалась его спортивная карьера, почему пришлось переехать в другой город. Беседа получилась легкая, местами - веселая, мне очень понравилось", - поделилась своими впечатлениями студентка Анастасия Толстикова.

Также Роман Ивановский провел небольшую зарядку для ребят, показав базовые упражнения разминки для пловцов.

В завершение участники встречи сфотографировались с чемпионом на память.