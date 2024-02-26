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Общество

Призер Олимпийских игр Роман Ивановский в Самаре рассказал о своем пути к медалям

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча молодежи с прославленным российским пловцом Романом Ивановским. В числе его многочисленных спортивных достижений - серебряные медали Олимпийских игр и чемпионата мира, золотые медали чемпионатов России и Олимпийских игр среди военнослужащих и государственная награда - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Сейчас Роман тренирует детей и работает преподавателем в одном из самарских вузов.

Фото: Штаб общественной поддержки

Роман из обычной семьи, плаванием начал заниматься в 9 лет в родном Краснодаре. В 15 лет переехал в Волгоград. С этого момента начинается его осознанный путь в большой спорт. Уже в 19 лет юноша стал серебряным призером Олимпийских игр в комбинированной эстафете 4×100 м. Потом были успешные выступления и на чемпионатах Европы, мира, рекордные результаты на чемпионатах России.
За всеми этим наградами стояла огромная работа над собой.

"Каждый день - кроссы, занятия в тренажерном зале, две тренировки, нужно проплыть не менее 25 километров: плывешь и гребки считаешь", - вспоминает Роман.  

Спортсмен не скрывает, что были моменты, когда хотел бросить. Но сила воли и терпение помогали преодолеть соблазн.

Аудиторию интересовали самые разные вопросы. Спросили, например, о том, как спортсмен оказался в Самаре.

"Переехал в Самару, потому что так сложились семейные обстоятельства. Я перевелся из Ростовского спортивного клуба армии в самарский ЦСК ВВС. Город мне понравился - большой, красивый, река Волга рядом", - рассказал он.

Молодежь осталась довольна неформальным общением с прославленным спортсменом.

"Было интересно узнать об опыте такого человека, который достиг очень больших результатов, о том, как он пришел в плавание, как складывалась его спортивная карьера, почему пришлось переехать в другой город. Беседа получилась легкая, местами - веселая, мне очень понравилось", - поделилась своими впечатлениями студентка Анастасия Толстикова.

Также Роман Ивановский провел небольшую зарядку для ребят, показав базовые упражнения разминки для пловцов.

В завершение участники встречи сфотографировались с чемпионом на память.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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