Жертве интернет-мошенничества из Тольятти вернут деньги

В Тольятти расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

С местной жительницей через мессенджер связался некий мужчина и убедил ее, что может помочь сохранить деньги в банке. Потерпевшая сообщила свои данные, после чего с ее счета украли 237 тыс. рублей.

В интересах потерпевшей прокуратура обратилась в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства.