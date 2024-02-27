Жертве интернет-мошенничества из Тольятти вернут деньги

В Тольятти расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.
С местной жительницей через мессенджер связался некий мужчина и убедил ее, что может помочь сохранить деньги в банке. Потерпевшая сообщила свои данные, после чего с ее счета украли 237 тыс. рублей.
В интересах потерпевшей прокуратура обратилась в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!