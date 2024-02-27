Самарец не смог избежать колонии за удар ножом в спину

В Самаре суд пересмотрел наказание 26-летнему местному жителю, которого ранее признали виновным в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. на ул. Галактионовской он поучаствовал в конфликте из-за девушки. В какой-то момент мужчина вытащил из рюкзака нож, догнал оппонента и ударил в спину. Потерпевший получил тяжкую травму.

Суд признал самарца виновным и назначил ему два года исправительных работ. Однако с этим решением не согласился прокурор. В итоге в апелляции наказание ужесточили до полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.