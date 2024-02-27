Самарец не смог избежать колонии за удар ножом в спину

В Самаре суд пересмотрел наказание 26-летнему местному жителю, которого ранее признали виновным в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. на ул. Галактионовской он поучаствовал в конфликте из-за девушки. В какой-то момент мужчина вытащил из рюкзака нож, догнал оппонента и ударил в спину. Потерпевший получил тяжкую травму.
Суд признал самарца виновным и назначил ему два года исправительных работ. Однако с этим решением не согласился прокурор. В итоге в апелляции наказание ужесточили до полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!