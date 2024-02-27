Житель Самарской области с восемью судимостями не смог удержаться от очередной кражи

Суд Жигулевска вынес приговор 30-летнему местному жителю, который уже имел восемь непогашенных судимостей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Осенью 2023 г. мужчина украл из магазина бытовую химию и продукты на 13 тыс. рублей.
В итоге обвиняемого, которому вменяли два мелких хищения и две кражи, приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!