Житель Самарской области с восемью судимостями не смог удержаться от очередной кражи

Суд Жигулевска вынес приговор 30-летнему местному жителю, который уже имел восемь непогашенных судимостей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Осенью 2023 г. мужчина украл из магазина бытовую химию и продукты на 13 тыс. рублей.

В итоге обвиняемого, которому вменяли два мелких хищения и две кражи, приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.