В Самаре могут ограничить работу "наливаек"

Во вторник, 27 февраля, в ходе заседания Самарской губернской думы обсуждался вопрос ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
С 1 апреля 2024 года в силу выступает Федеральный закон, который предоставляет субъектам РФ право устанавливать региональные ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Указанные полномочия позволяют регионам вводить ограничения продажи в объектах общественного питания алкогольной продукции и могут стать одним из инструментов борьбы с так называемыми "наливайками". Глава региона Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением детально проработать вопрос установления таких ограничений.
"Мы с вами этим вопросом занимались и даже держали позицию, когда на федеральном уровне законодательство смягчили, а мы ее выдержали. Потом - наверное, уникальный случай - федеральное законодательство было приведено в соответствии с региональным, в Самарской области, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам. - Жалоб здесь много по каждому практически депутатскому округу. Напомню, такие точки зачастую служат каналом продаж контрафактного алкоголя, что наносит ущерб и законным производителям продукции".
Губернатор предложил депутатскому корпусу в течение двух недель детально проработать вопрос и подготовить предложения по введению региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
"Прошу подойти к этому взвешенно, всесторонне. Посмотреть и вопросы безопасности, спокойствия людей, их жалобы, экономику, рабочие места. Конечно, жалоб здесь большое количество. Есть над чем подумать. Давайте все соотнесем. Считаю, что такие решения нам нужно подготовить и реализовать на территории нашего региона", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.