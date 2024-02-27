В Самаре могут ограничить работу "наливаек"

Во вторник, 27 февраля, в ходе заседания Самарской губернской думы обсуждался вопрос ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

С 1 апреля 2024 года в силу выступает Федеральный закон, который предоставляет субъектам РФ право устанавливать региональные ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Указанные полномочия позволяют регионам вводить ограничения продажи в объектах общественного питания алкогольной продукции и могут стать одним из инструментов борьбы с так называемыми "наливайками". Глава региона Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением детально проработать вопрос установления таких ограничений.

"Мы с вами этим вопросом занимались и даже держали позицию, когда на федеральном уровне законодательство смягчили, а мы ее выдержали. Потом - наверное, уникальный случай - федеральное законодательство было приведено в соответствии с региональным, в Самарской области, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам. - Жалоб здесь много по каждому практически депутатскому округу. Напомню, такие точки зачастую служат каналом продаж контрафактного алкоголя, что наносит ущерб и законным производителям продукции".

Губернатор предложил депутатскому корпусу в течение двух недель детально проработать вопрос и подготовить предложения по введению региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

"Прошу подойти к этому взвешенно, всесторонне. Посмотреть и вопросы безопасности, спокойствия людей, их жалобы, экономику, рабочие места. Конечно, жалоб здесь большое количество. Есть над чем подумать. Давайте все соотнесем. Считаю, что такие решения нам нужно подготовить и реализовать на территории нашего региона", - отметил Дмитрий Азаров.