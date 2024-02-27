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Общество

В Самаре пионерлагерь "Костер" вернут детям

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский пионерлагерь "Костер" станет центром военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом стало известно сегодня на 36-м заседании Самарской губернской думы.

Один из вопросов в рамках обсуждения касался возвращения в государственную собственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, такая работа активно ведется. Сейчас в проработке находятся участки на территории Самары и Тольятти, в том числе в зеленой зоне.

"Хочу вам сообщить, что мы, грамотно выстроив юридическую работу, возвращаем пионерский лагерь "Костер" фактически в государственную собственность. Мы планируем масштабную модернизацию лагеря, сделать его настоящим центром военно-патриотического воспитания молодежи, - отметил Дмитрий Азаров. - Коллеги, целый ряд вопросов здесь в проработке, они требуют системной внимательной работы".

Напомним, ДОЛ "Костер" состоит из 22  объектов недвижимого имущества общей площадью 5 137  кв. м,  расположенных на земельном участке площадью более 4 га на ул. Сквозной, недалеко от стадиона "Самара Арена". Лагерь перестал принимать детей в 2018 г., когда ему не удалось получить положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

В 2020 г. в региональном министерстве имущественных отношений Волга Ньюс сообщали о планах выкупить объект для создания на его основе круглогодичного детского санаторно-оздоровительного комплекса.

Тогда, по данным минимущества, доля в 51% в имущественном комплексе лагеря принадлежала Самарской области (в том числе земельный участок), оставшиеся 49% - ПАО "Облбыттехника".

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Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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