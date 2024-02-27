В Самаре пионерлагерь "Костер" вернут детям

Самарский пионерлагерь "Костер" станет центром военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом стало известно сегодня на 36-м заседании Самарской губернской думы.

Один из вопросов в рамках обсуждения касался возвращения в государственную собственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, такая работа активно ведется. Сейчас в проработке находятся участки на территории Самары и Тольятти, в том числе в зеленой зоне.

"Хочу вам сообщить, что мы, грамотно выстроив юридическую работу, возвращаем пионерский лагерь "Костер" фактически в государственную собственность. Мы планируем масштабную модернизацию лагеря, сделать его настоящим центром военно-патриотического воспитания молодежи, - отметил Дмитрий Азаров. - Коллеги, целый ряд вопросов здесь в проработке, они требуют системной внимательной работы".

Напомним, ДОЛ "Костер" состоит из 22 объектов недвижимого имущества общей площадью 5 137 кв. м, расположенных на земельном участке площадью более 4 га на ул. Сквозной, недалеко от стадиона "Самара Арена". Лагерь перестал принимать детей в 2018 г., когда ему не удалось получить положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

В 2020 г. в региональном министерстве имущественных отношений Волга Ньюс сообщали о планах выкупить объект для создания на его основе круглогодичного детского санаторно-оздоровительного комплекса.

Тогда, по данным минимущества, доля в 51% в имущественном комплексе лагеря принадлежала Самарской области (в том числе земельный участок), оставшиеся 49% - ПАО "Облбыттехника".