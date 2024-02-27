Достижения страны глазами россиян: Общество "Знание" организует фотовыставку на ВФМ-2024

20 тысяч российских и иностранных гостей Фестиваля увидят 28 фотографий, выбранных из числа победителей национального творческого конкурса "Знание.Россия". Работы участников из десяти регионов главная просветительская организация страны представит в эффекте дополненной реальности (AR). Проект будет реализован Российским обществом "Знание" как часть образовательной программы Фестиваля при поддержке генерального партнера фотоконкурса - информационного агентства России ТАСС.

Главная идея фотовыставки - через фотографии познакомить молодых людей со всего мира с актуальными достижениями России в науке, спорте, искусстве и благодаря технологиям AR погрузить зрителей в уникальную атмосферу событий, изображенных на фото. Проект также позволит авторам из российских регионов заявить о себе на международной арене.

Напомним в числе работ, одержавших победу на творческом конкурсе "Знание.Россия", портрет прославленного самарского космонавта, Героя России, рекордсмена по длительности полетов в звездном пространстве Олега Кононенко. Его портрет, сделанный Алексеем Антоновым из Москвы, удостоен победы в номинации "Люди".

На выставке ВФМ-2024 представят фотографии профессионалов и любителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Крыма, Приморского края, Мурманской, Пензенской, Саратовской и Смоленской областей. Так, участники Фестиваля увидят природные богатства Архыза, Териберки, Алтая и Забайкальского края, легендарные архитектурные решения: Русский мост во Владивостоке, мечеть "Сердце Чечни", "Лахта Центр" и другие достижения нашей страны в различных сферах.

Экспозиция будет состоять из семи выставочных стендов - двухметровых подсвечиваемых и брендированных в стилистике Национального фотоконкурса "Знание.Россия" и Фестиваля конструкций. На каждом стенде будут размещены по четыре фотографии и QR-код - с его помощью зрители смогут выбрать русский или английский язык описания работы, после чего увидеть "ожившие" благодаря AR-технологиям фотографии. Фотоснимки будут дополнены эффектами визуализации, интересными фактами, аудиосопровождением. Все это позволит гостям почувствовать атмосферу тех событий, что изображены на фотографии. Например, запуска ракеты с космодрома Восточный или работы атомного ледокола "Арктика".

Выставочные стенды будут установлены в проходимых точках федеральной территории "Сириус", которые обещают стать самыми востребованными у молодых гостей ВФМ. Каждый посетитель выставки сможет сфотографироваться на фоне стенда, сохранить фото в своем мобильном устройстве и затем разместить в любой из социальных платформ, популярных в его родной стране.

Организация фотовыставки на Всемирном фестивале молодежи - одна из форм поощрения победителей Национального фотоконкурса "Знание.Россия". Для участия в нем в 2023 году было подано более 13 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число лучших работ вошли 50 фотографий, 28 из них представлены на Фестивале.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи организован по указу президента РФ Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Российское общество "Знание" выступает генеральным партнером образовательной программы Фестиваля.

Мультимедийная выставка Национального фотоконкурса "Знание.Россия" станет частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом "Знание", наряду с просветительским марафоном "Знание.Первые". Он пройдет с 2 по 6 марта, охватит шесть площадок Города молодежи мира и будет включать треки, созвучные смыслам Фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы - вместе с Россией". Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ". Также образовательную программу составят интеллектуальный турнир "Знание.Игра" с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий "Знание.Кино", где зрители увидят легендарные российские и зарубежные фильмы и смогут обсудить их в компании известных деятелей культуры.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. По завершении мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.