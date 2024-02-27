"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил компаниям и организациям о преимуществах личного кабинета

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов — юридических лиц, что любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.
В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:
- провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;
- подключить автоплатеж;
- передать показания индивидуальных приборов учета;
- просматривать выставленные платежные документы за любой период;
- подключить информирование, написать обращение;
- просматривать баланс по каждому договору;
- подключить несколько договоров.
Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке lkm.esplus.ru/auth/?type=entity и кликнуть по кнопке "Зарегистрироваться". Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.
"Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов. Так, личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!