"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил компаниям и организациям о преимуществах личного кабинета

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов — юридических лиц, что любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.

В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:

провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;

подключить автоплатеж;

передать показания индивидуальных приборов учета;

просматривать выставленные платежные документы за любой период;

подключить информирование, написать обращение;

просматривать баланс по каждому договору;

подключить несколько договоров.

Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке lkm.esplus.ru/auth/?type=entity и кликнуть по кнопке "Зарегистрироваться". Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

"Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов. Так, личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.