За прошедшую зиму в прокуратуру Самары направили свыше 400 материалов о плохой работе УК

За весь зимний сезон административными комиссиями внутригородских районов составлено 300 протоколов, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

"В ГЖИ и прокуратуру направлено более 400 материалов в отношении тех управляющих компаний, которые должным образом не отреагировали на замечания и вовремя не привели свои территории в надлежащее санитарное состояние", - отмечается в сообщении.

В администрации города отметили, что многие УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН своевременно реагируют на замечания и сезонная уборка продолжается непрерывно.

"Однако некоторые недобросовестно относятся к своим обязанностям: до установления морозной погоды они могли бы легче и быстрее справиться с расчисткой вверенных территорий, а сейчас удалить смерзшийся снег крайне проблематично. Поэтому больший объем работ им предстоит выполнить с наступлением периода потепления. За ненадлежащее выполнение обязанностей административные комиссии внутригородских районов составляют соответствующие материалы. Также документация направляется в ГЖИ и органы прокуратуры для принятия дальнейших мер реагирования. В частности, по результатам обследования территорий инспекторами МП "ГАТИ по благоустройству" имеются существенные замечания к управляющим компаниям "Волжский берег", "СГК", "Фридом". Также на протяжении последних недель много претензий к организации "СамараСтройПотенциал", обслуживающей часть жилых домов в Самарском районе, - управляющая компания до настоящего времени не устранила нарушения, при этом ее представители не явились на совещание", - сообщил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Сергей Мухранов.