Дети в Жигулевске поссорились на прогулке, и в ход пошел нож

В полицию Жигулевска из больницы поступило сообщение об обращении 16-летнего жителя Тольятти с ножевым ранением левого предплечья, полученным в ходе конфликта.

Как выяснили полицейские, парень со своими знакомыми гулял в Жигулевске, между ним и 16-летнем местным жителем возник конфликт на почве неприязненных личных отношений, в результате которого последний достал из кармана куртки нож и нанес удар в область предплечья.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Пострадавший молодой человек направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что его здоровью причинен легкий вред.

В отношении жителя Жигулевска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), возбуждено уголовное дело.