Дети в Жигулевске поссорились на прогулке, и в ход пошел нож

В полицию Жигулевска из больницы поступило сообщение об обращении 16-летнего жителя Тольятти с ножевым ранением левого предплечья, полученным в ходе конфликта.
Как выяснили полицейские, парень со своими знакомыми гулял в Жигулевске, между ним и 16-летнем местным жителем возник конфликт на почве неприязненных личных отношений, в результате которого последний достал из кармана куртки нож и нанес удар в область предплечья.
Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Пострадавший молодой человек направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что его здоровью причинен легкий вред.
В отношении жителя Жигулевска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..