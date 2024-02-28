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Суды Происшествия

Два жителя Сызрани получили условные сроки за похищение мужчины

СЫЗРАНЬ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани суд вынес приговор 40-летнему местному жителю и его 25-летнему сыну, которых признали виновными в незаконном хранении оружия, незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

28 января 2023 г. мужчины из личной неприязни вывезли 29-летнего мужчину в Сызранский район и угрожали ему, в том числе убийством.

Помимо этого, при обыске у старшего из обвиняемых обнаружили обрез, переделанный из ружья. УФСБ России по Самарской области сообщает, что этот мужчина являлся представителем одной из цыганских ОПГ и занимался переделкой списанного оружия под стрельбу боевыми патронами, а также продавал его третьим лицам. Изъяли у него переделанное охотничье ружье модели "ИЖ-27" 12-го калибра.

Суд назначил мужчинам три с половиной года и три года и месяц лишения свободы условно с испытательными сроками полтора года и год.

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