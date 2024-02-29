Чемпионатное движение по профмастерству "Абилимпикс" поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО

Самарская область готовится к региональным этапам чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы" и "Абилимпикс" 2024 года. В конкурсах регион активно участвует при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Цель движения "Абилимпикс" - помочь с профессиональной ориентацией людям с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно число участников конкурса и количество компетенций соревнований увеличивается.

Самыми популярными компетенциями в 2023 году стали "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" и "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Ландшафтный дизайн", "Поварское дело". Лучший показатель трудоустройства среди станочников - 95%.

По итогам финала чемпионата из 13 конкурсантов от Самарской области семеро стали призерами, завоевав одну золотую, три серебряных и три бронзовых медали.

В декабре прошлого года в международный день инвалидов с победителями встретился глава региона.

"Своими успехами и достижениями вы вдохновляете тысячи людей. Я вас искренне благодарю и рад, что в нашей Самарской области выдающихся людей становится все больше - молодых, целеустремленных, с добрым сердцем", - отметил Дмитрий Азаров.

Особую ценность движение приобретает сегодня, в условиях специальной военной операции.

"Сегодня к нам возвращаются ветераны СВО. Это сильные духом люди, но им нужно вовремя оказать содействие, поддержку. Ветераны спецоперации - это особая категория людей, которым нужно включать отдельные "лифты" для социализации. И мы активно занимаемся этой работой, в том числе через спорт. Так, наши ветераны боевых действий участвуют в соревнованиях по следж-хоккею, метанию ножа, футболу, пауэрлифтингу. Эти люди с честью и мужеством защищали нашу Родину и жертвовали своим здоровьем. Сегодня мы должны сделать все, чтобы помочь им найти силы жить, не замыкаться в себе, а двигаться дальше, достигать новых успехов", - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Пример сегодняшних участников чемпионата поможет вдохновить ветеранов спецоперации, придать им уверенности. Посещение соревнований позволит вчерашним бойцам пройти переобучение и повысить квалификацию, а в будущем, возможно, стать участниками движения. Информацию о возможностях посещения конкурсных площадок можно найти на страницах регионального движения "Абилимпикс" в сети Интернет - https://vk.com/abilympics63.

За 10 лет существования движение "Абилимпикс" доказало свою эффективность. В Самарской области 87% участников конкурса трудоустроены.

Год назад в России развернулось новое движение, которое объединяет чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" с учетом приоритетов технологического развития России, отечественных технологий и оборудования.

Победитель регионального этапа чемпионата по компетенции "Нейросети и большие данные", учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей, прошел в финал чемпионата высоких технологий и занял четвертое место.

По итогам финала чемпионата "Профессионалы" Самарская область завоевала одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

Благодаря наличию устойчивых связей колледжей и техникумов с ключевыми предприятиями рынка труда регион вошел в общероссийский топ-лист по количеству работодателей-партнеров. В среднем каждую заявленную компетенцию у нас поддерживают не менее двух работодателей-партнеров. Во многом благодаря системе, выстроенной по поручению главы региона, в каждой профессиональной образовательной организации сформированы наблюдательные советы, в которые вошли представители крупнейших предприятий региона.

Сегодня победителям и призерам финала чемпионата "Профессионалы" вручили благодарственные письма губернатора Самарской области.

В число призеров вошла и студентка Новокуйбышевского нефтехимического техникума Полина Рыжова. Она заняла 1 место в финале чемпионата по компетенции "Лабораторный и химический анализ".

"Для меня было честью представлять Самарскую область на чемпионате "Профессионалы". Попасть в финал (а главное - в лидеры) было очень непросто. Я благодарна за поддержку моей семье и моему наставнику. Вообще с такими педагогами, как в нашем регионе, победить под силу многим конкурсантам. И я хотела бы пожелать всем студентам и школьникам испытать тоже свои силы, я уверена, что они не пожалеют. На встрече в Кремле президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что ждет от нас, финалистов, трудоустройства на производство. Мне уже поступило предложение о работе в крупной фармацевтической компании. Но я предпочту остаться здесь, в родном регионе, и работать на Новокуйбышевском НПЗ", - рассказала девушка.

Также благодарственные письма вручили тем, кто подготовил и организовал достижение высоких результатов команды региона.

"Хочу от лица всех участников, всех конкурсантов поблагодарить правительство Самарской области за активное участие в чемпионатном проекте, за вклад в развитие учреждений среднего профессионального образования, совершенствование материально-технической базы, нашего кадрового состава, который растит таких чемпионов. Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и вам, Александр Борисович, за то, что всегда находите время на несколько теплых слов нашим победителям, прославляющим нашу Самарскую область. Спасибо и за премию губернатора - это очень значимо для детей, они этим гордятся. Мы обещаем вам прикладывать все силы, чтобы и дальше растить чемпионов, готовить ценные профессиональные кадры, чтобы наш Самарский регион всегда звучал гордо", - отметила директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина.

Сейчас в Самарской области готовятся к новым этапам чемпионатов по профмастерству "Профессионалы" и "Абилимпикс". В подготовку участников будет включена поддержка психологов, которые научат ребят справляться с эмоциями, сосредотачиваться на главном и показывать более высокие результаты.

"Важно не только на достойном уровне провести соревнования, но и сделать так, чтобы как можно большее количество людей смогло прикоснуться к чемпионатному движению, кому-то, быть может, тоже захочется принять участие в соревнованиях. Также будет проведена работа с предприятиями, чтобы они активнее включались в трудоустройство наших выпускников, в том числе участников чемпионатов по профмастерству", - отметил Александр Фетисов.

Кроме того, по поручению главы государства в регионах будет разработан механизм направления победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий на стажировку в организации, сфера деятельности которых соответствует профилю компетенций названных чемпионатов.

Новое чемпионатное движение должно стать эффективным инструментом привлечения молодых кадров.