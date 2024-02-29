Российское общество "Знание" открывает регистрацию команд для участия в интеллектуальном турнире Знание.Игра

Запущена регистрация команд на масштабный интеллектуальный турнир Знание.Игра Российского общества "Знание". Игра стартует 1 марта одновременно с программой Всемирного фестиваля молодежи и пройдет в онлайн-формате с участием команд из разных стран мира. Ожидается, что Общество "Знание" установит рекорд по количеству команд, одновременно участвующих в интеллектуальной онлайн-игре, и это достижение пополнит Книгу рекордов России. Чтобы присоединиться к рекордному событию, проверить свою эрудицию и получить незабываемый опыт, регистрируйтесь на сайте Знание.Игра.
Знание.Игра — одно из ярких событий образовательной программы, которую Российское общество "Знание" подготовило для Всемирного фестиваля молодежи. Старт интеллектуальной игры состоится 1 марта, для участия капитанам команд необходимо подать заявку. Одновременно в игре смогут принять участие более 2500 команд. Интеллектуальных соревнований такого масштаба в России до сих пор не проводилось.
Игра включает в себя 4 блока по 7 вопросов в каждом. Тематика вопросов охватывает самые разные направления знания: история, культура, искусство, литература, наука, достижения России. Ведущий в ходе прямой трансляции будет зачитывать вопросы на русском и английском языках. Вносить ответы участники будут на мультиязычной платформе, где предварительно пройдет регистрация команд.
Участники Всемирного фестиваля и команды, присоединившиеся к интеллектуальной игре онлайн, получат доступ к трансляции в определенное время. Свой график подключения предусмотрен для онлайн-участников из Дальневосточного, Сибирского и всех остальных федеральных округов России.
Победители турнира Знание.Игра будут объявлены в нескольких категориях: среди участников Всемирного фестиваля; среди всех участников игры; среди команд учащихся школ и учебных заведений среднего профессионального образования. Три лучшие команды в каждой категории получат призы от Общества "Знание", а команда-победитель среди учащихся школ и СПО отправится на финальные турниры трека Знание.Игра.
Наряду с интеллектуальной игрой в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи Общество "Знание" организует просветительский марафон Знание.Первые с участием деятелей политики, культуры, спорта и медиасферы и кинолекторий Знание.Кино, где зрители смогут не только посмотреть легендарные российские и зарубежные фильмы, но и обсудить их в компании известных актеров и режиссеров. Также гостей фестиваля ждет Мультимедийная выставка национального фотоконкурса Знание.Россия, где можно будет увидеть главные достижения России в XXI веке и погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.
Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.