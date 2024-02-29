Российское общество "Знание" открывает регистрацию команд для участия в интеллектуальном турнире Знание.Игра

Запущена регистрация команд на масштабный интеллектуальный турнир Знание.Игра Российского общества "Знание". Игра стартует 1 марта одновременно с программой Всемирного фестиваля молодежи и пройдет в онлайн-формате с участием команд из разных стран мира. Ожидается, что Общество "Знание" установит рекорд по количеству команд, одновременно участвующих в интеллектуальной онлайн-игре, и это достижение пополнит Книгу рекордов России. Чтобы присоединиться к рекордному событию, проверить свою эрудицию и получить незабываемый опыт, регистрируйтесь на сайте Знание.Игра.

Знание.Игра — одно из ярких событий образовательной программы, которую Российское общество "Знание" подготовило для Всемирного фестиваля молодежи. Старт интеллектуальной игры состоится 1 марта, для участия капитанам команд необходимо подать заявку. Одновременно в игре смогут принять участие более 2500 команд. Интеллектуальных соревнований такого масштаба в России до сих пор не проводилось.

Игра включает в себя 4 блока по 7 вопросов в каждом. Тематика вопросов охватывает самые разные направления знания: история, культура, искусство, литература, наука, достижения России. Ведущий в ходе прямой трансляции будет зачитывать вопросы на русском и английском языках. Вносить ответы участники будут на мультиязычной платформе, где предварительно пройдет регистрация команд.

Участники Всемирного фестиваля и команды, присоединившиеся к интеллектуальной игре онлайн, получат доступ к трансляции в определенное время. Свой график подключения предусмотрен для онлайн-участников из Дальневосточного, Сибирского и всех остальных федеральных округов России.

Победители турнира Знание.Игра будут объявлены в нескольких категориях: среди участников Всемирного фестиваля; среди всех участников игры; среди команд учащихся школ и учебных заведений среднего профессионального образования. Три лучшие команды в каждой категории получат призы от Общества "Знание", а команда-победитель среди учащихся школ и СПО отправится на финальные турниры трека Знание.Игра.

Наряду с интеллектуальной игрой в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи Общество "Знание" организует просветительский марафон Знание.Первые с участием деятелей политики, культуры, спорта и медиасферы и кинолекторий Знание.Кино, где зрители смогут не только посмотреть легендарные российские и зарубежные фильмы, но и обсудить их в компании известных актеров и режиссеров. Также гостей фестиваля ждет Мультимедийная выставка национального фотоконкурса Знание.Россия, где можно будет увидеть главные достижения России в XXI веке и погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.