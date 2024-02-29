На шоссейные самосвалы из Китая установлена субсидия от дистрибьютора на 2024 год

Компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования дорожно-строительной техники бренда SANY. Организатор программы, официальный дистрибьютор ООО "Техальянс", предоставляет скидку в размере 400 000 рублей на лизинг определённых моделей.
Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели шоссейных самосвалов с использованием корпоративной скидки-субсидии. А именно SYZ320C-8S (V) с колёсной базой 6×4 и SYZ439C-8S (V) 8×4 доступны с выгодой в размере 400 000 рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы и действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.
ООО "Техальянс" была основана в 2017 году. Компания является официальным дистрибьютором спецтехники брендов Lonking, Sany, Zoomlion, Gals, Shacman в России. Подразделения расположены в крупных регионах для осуществления удобной поставки спецтехники и качественного сервисного и официального гарантийного обслуживания, даже в труднодоступных регионах России. Сервисные инженеры проходят обучение и аттестацию по регламенту производителей спецтехники, а также производителей основных комплектующих элементов.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.