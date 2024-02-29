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Финансы Экономика и бизнес

На шоссейные самосвалы из Китая установлена субсидия от дистрибьютора на 2024 год

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования дорожно-строительной техники бренда SANY. Организатор программы, официальный дистрибьютор ООО "Техальянс", предоставляет скидку в размере 400 000 рублей на лизинг определённых моделей.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели шоссейных самосвалов с использованием корпоративной скидки-субсидии. А именно SYZ320C-8S (V) с колёсной базой 6×4 и SYZ439C-8S (V) 8×4 доступны с выгодой в размере 400 000 рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы и действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

ООО "Техальянс" была основана в 2017 году. Компания является официальным дистрибьютором спецтехники брендов Lonking, Sany, Zoomlion, Gals, Shacman в России. Подразделения расположены в крупных регионах для осуществления удобной поставки спецтехники и качественного сервисного и официального гарантийного обслуживания, даже в труднодоступных регионах России. Сервисные инженеры проходят обучение и аттестацию по регламенту производителей спецтехники, а также производителей основных комплектующих элементов.

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