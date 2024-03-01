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Суды Происшествия

Тольяттинец получил более 10 лет колонии за 22,6 г наркотика

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, задержанного за распространение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина забрал из "закладки" партию 22,6 г запрещенного вещества, расфасовал его на разовые дозы и разложил по тайникам. Позже тольяттинца задержали, а наркотики изъяли.

В суде мужчина признал вину и получил 10 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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