Тольяттинец получил более 10 лет колонии за 22,6 г наркотика

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, задержанного за распространение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина забрал из "закладки" партию 22,6 г запрещенного вещества, расфасовал его на разовые дозы и разложил по тайникам. Позже тольяттинца задержали, а наркотики изъяли.
В суде мужчина признал вину и получил 10 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!