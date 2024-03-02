В Самарской области мужчина пнул женщину и получил три года условно

В Самарской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Шигонский районный суд назначил мужчине условное наказание в виде лишения свободы сроком три года.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы с травмой ноги, полученной в ходе бытового конфликта.

Женщина рассказала полицейским, что распивала в своем доме спиртные напитки вместе с мамой и односельчанином. В какой-то момент между ней и мужчиной возник конфликт из-за его желания воспользоваться телефоном. Во время словесного конфликта она потребовала, чтоб мужчина ушел из ее дома. После этого собутыльник ударил женщину ногой, обутой в тяжелый ботинок.

Как позже пояснили врачи, у пострадавшей закрытый перелом бедренной кости со смещением. Злоумышленник скрылся, мама вызвала скорую помощь и потерпевшую госпитализировали.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения женщине из-за нахождения в алкогольном опьянении, в содеянном раскаивается.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Соответственно, в отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Также, по решению суда, преступник обязан не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и пройти консультацию у врача нарколога на предмет установления нуждаемости в наблюдении либо лечении от алкоголизма. Приговор вступил в законную силу.