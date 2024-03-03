Доцента из Тольятти заподозрили во взяточничестве

В Тольятти доцент кафедры вуза стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с сентября 2021 г. по март 2023 г. подозреваемый получал деньги от студентов — всего не менее 150 тыс. рублей. Взятки предназначались за проставление оценок без фактической сдачи зачетов и экзаменов.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..