Мошенники обманули жительницу Жигулевска на миллион рублей

В Жигулевске полицейские возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

65-летней местной жительнице много раз звонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он уверял женщину, что служба безопасности заметила попытку кражи денег с ее счета. Для спасения своих денег по указанию звонившего потерпевшая перевела все свои деньги — около 1 млн руб. на "безопасный" счет — то есть мошенникам.

После этого звонки прекратились, а женщина поняла, что оказалась обманута.