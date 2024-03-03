Мошенники обманули жительницу Жигулевска на миллион рублей

В Жигулевске полицейские возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
65-летней местной жительнице много раз звонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он уверял женщину, что служба безопасности заметила попытку кражи денег с ее счета. Для спасения своих денег по указанию звонившего потерпевшая перевела все свои деньги — около 1 млн руб. на "безопасный" счет — то есть мошенникам.
После этого звонки прекратились, а женщина поняла, что оказалась обманута.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..